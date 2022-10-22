Шестнадцать человек пострадали в результате взрыва на военном складе в Узбекистане

В поселке Малик Сырдарьинской области Узбекистана на военном складе прогремел взрыв. Об этом сообщило Министерство обороны республики, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Podrobno.uz.

"Запас боеприпасов в воинской части хранится на современных специальных складах, отвечающих требованиям безопасности и соответствующих государственным стандартам. Их безопасность полностью обеспечена", – подчеркнули в Минобороны.

В результате взрыва на территории воинской части, где расположен склады, были повреждены легкие конструкции, военные специалисты проводят расследование случившегося инцидента.

Также совместно с местными властями принимаются меры установлению размеров причиненного ущерба.

Кадры с места происшествия попали в соцсети. В них видно, как от удара волны взрыва разбились окна близлежащих зданий.

По словам очевидцев, во время взрыва раздался громкий звук и сильная волна, схожая как при землетрясении.

Как сообщает Минздрав республики, в результате взрыва военного склада пострадали 16 человек, из которых 12 были доставлены в больницу.

По итогам оказания медицинской помощи 4 человека были госпитализированы, остальные – переведены на амбулаторное лечение.

В министерстве подчеркнули, что среди пострадавших нет тяжелораненых и пациентов в критическом состоянии.



