Шестое золото для Казахстана завоевал еще один боец MMA

Азиада

22-летний Кадырбек Шынбаев завоевал золотую медаль XX летних Азиатских игр в Аичи–Нагое (Япония), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта

Фото: Минтуризма и спорта

Представитель национальной команды Казахстана стал победителем соревнований по смешанным единоборствам (ММА) в весовой категории до 71 кг в дисциплине modern.

Соревнования по ММА впервые включены в программу Азиатских игр, и Кадырбек Шынбаев стал вторым представителем Казахстана, завоевавшим золото Азиады в этом виде спорта.

Отметим, что Кадырбек Шынбаев уже добивался серьезных результатов на международной арене. В январе 2026 года он стал чемпионом Азии по ММА среди взрослых. На пути к континентальному золоту казахстанец одержал победы над спортсменами из Монголии, Китая, Кыргызстана и Таджикистана.

Таким образом, всего за один год 22-летний спортсмен объединил два крупнейших континентальных титула — стал чемпионом Азии и победителем Азиатских игр.

Ранее другой казахстанский боец MMA стал победителем АзиадыЕркингали Буркиталин (традиционный стиль) в финале весовой категории до 77 кг встретился с представителем Бахрейна Мухаммедом Набиевым и одержал уверенную победу со счётом 3:0. 

#Казахстан #MMA #золото #Азиада

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