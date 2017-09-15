​Шестой раунд

За день до начала переговоров, 13 сентября, эксперты стран-гарантов провели в Астане заседание Совместной рабочей группы. Двусторонние и многосторонние встречи между всеми заинтересованными сторонами проходят 14–15 сентяб­ря. Ожидается, что основные решения участники встречи примут сегодня. Во встрече участвуют специальные представители – Генсека ООН по Сирии Стаффан Де Мистура и президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, заместители министров иностранных дел Турции Седат Онал и Ирана Джабер Ансари, и. о. помощника госсекретаря США по ближневосточному урегулированию Дэвид Саттерфилд, советник по политическим вопросам МИД Иордании Науаф Уасфи Тель. Делегацию правительства Сирии возглавил постоянный представитель САР при ООН Башар Аль-Джаафари.

Как сообщалось ранее, в ходе встречи в рамках Астанинского процесса планируется рассмотреть ряд документов, регламентирующих деятельность сил контроля деэскалации, и продолжить работу над согласованием состава сил контроля в Идлибе. Кроме того, ожидается, что стороны примут совместное заявление о гуманитарном разминировании исторических памятников в Сирии, включенных в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, а также обсудят другие вопросы, представляющие взаимный интерес.