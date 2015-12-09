​Шевелиться и думать надо!

Если прибегнуть к традиционному сравнению государства с кораблем, то наша страна, следуя выверенному капитаном курсу, сумела, как к шторму, подготовиться к глобальному экономическому кризису. Остальное зависит от команды – на уровне областей, районов, отдельных предприятий.

Обращаясь к собравшимся, аким Северо-Казахстанской области Ерик Султанов сосредоточился на том, какие конкретно задачи ставит перед регионом каждая строка Послания для дальнейшего развития – именно дальнейшего, поскольку область по всем основным показателям показывает рост. Заблаговременно принятые руководством страны антикризисные меры здесь использовали по максимуму, чему немало подтверждений. Так, за это время налажен выпуск грузовых вагонов-контейнеровозов, зерно- и кормоуборочной техники, пластиковых труб большого диаметра, модернизировано производство нефтяных скважинных на­сосов и т. д.

Особенно важно при этом то обстоятельство, что ставка делается на прорыв, предприятия берутся за освоение продукции, ранее ни в СКО, ни в Казахстане не производившейся. Для примера, глава региона привел ТОО «Радуга», уже освоившее широкую линейку товаров народного потребления, но постоянно внедряющееся в новые экономические ниши. В ближайшее время здесь будет введена в действие уникальная для страны фабрика быстрого питания: высокотехнологичное оборудование позволит выдавать десяток наименований сухих завтраков – спросом они пользуются постоянным, но до сих пор на местных прилавках имелись только привозные.

В целом в настоящее время в Карту индустриально-инновационного развития региона включены 39 проектов с общим объемом инвестиций 27 млрд тенге.

Также в области ведутся работы по запуску новых заводов по переработке продуктов сельского хозяйства, строительство транспорт­но-логистического центра. Планируются к реализации совместные проекты с партнерами из Китайской Народной Республики, Голландии, Италии, Российской Федерации. Взяты под контроль простаивающие объекты, разработана «дорожная карта» по запуску 13 из них.

Поставленная Главой государства задача оптимизации бюджетной политики для СКО означает, в частности, не автоматическое сокращение расходов, а применение новых механизмов, обеспечивающих максимальную эффективность расходов. Северо-Казахстанская область уже имеет достаточный практический опыт государственно-частного партнерства, идущего по нарастающей. Это строительство АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», ТОО «Егорьевские склады», ТОО «Петрострой-люкс» – возведение детских садов общей сложностью на 800 мест (скоро они откроют двери для ребятишек), открытие детсада ИП «Самигуллин». В рамках государственно-частного партнерства на будущий год планируется строительство еще трех детсадов, реконструкция сети городского освещения, установка фотоэлектрической станции мощностью 1 МВт, а также строительство офтальмологического центра для оказания амбулаторной и стационарной помощи населению. Еще одно направление – высвобождение внутренних ресурсов. Как сказал Ерик Султанов, в перечень подлежащих приватизации включены 39 организаций, в предстоящем году будет произведена продажа трех. Тут же он поручил управлению финансов обеспечить максимальную открытость и конкурентность этого процесса, создать необходимые условия для участия в аукционах отечественных и иностранных инвесторов.

Все более заметную роль в экономике области (а через расширение налогового поля – и всей страны) играют малый и средний бизнес. Сегодня его доля в валовом региональном продукте составляет 25% – по этому показателю Северо-Казахстанская область находится на 5-м месте в республике. За период реализации «Дорожной карты бизнеса» одобрено 718 проектов на общую сумму 41 млрд тенге, сохранено 14,5 тыс. и создано свыше 4,5 тыс. новых рабочих мест.

Общество Всеобщего Труда строится при активной и взвешенной поддержке государства: по инструменту гарантирования залогового обеспечения в 2015 году СКО вышла на 1-е место в республике, выдав гарантий на 110 кредитов. Более сотни североказахстанских предпринимателей прошли обучение правилам ведения бизнеса в Германии и США. Для того чтобы нарастить долю валового регио­нального продукта еще на 5%, аким поручил соответствующим ведомствам обеспечить финансирование проектов в рамках «Дорожной карты бизнеса» не менее чем на 1,2 млрд тенге.

Красной нитью через выступление акима прошла мысль: повышение деловой активности в регионе – единственный и самый убедительный ответ североказах­станцев на слова Елбасы о том, что кризис – это не только опасность, но и новые возможности.

Перечислить их все газетной площади не хватит, в данном случае задержимся на том, что сама природа области предназначила – сельском хозяйстве. Да, в последние годы урожаи североказахстанские аграрии получают завидные. Однако все ли?

– Есть, – говорил с трибуны Герой Труда Казахстана Геннадий Зенченко, – у нас ТОО «Якорь СК», где Владимир Очеретенко получает по 35 центнеров зерна с гектара. А есть такие, что намолачивают на круг по 10–12 центнеров. Они общую славу разделяют, но не создают ее. Им надо немедленно ставить отрасль на научную основу, иначе так и будут солому молотить. И еще. Государство датирует мясо, молоко, овощи, картофель, минеральные удобрения в равной степени всем. Считаю, тут допущена ошибка: если полевод получает с гектара 13–15 центнеров (это не показатель), и при том за животноводство не берется, социальной сферой не занимается – не должна казна тратиться на его постоянную реанимацию.

Того же мнения придерживается руководитель ТОО «Тайынша Астык» Анатолий Рафальский – крепкий хозяйственник, тоже сделавший ставку на многоотраслевое производство. В его товариществе можно встретить все новейшие технологии, воочию убедиться, что на удешевление продукции влияет абсолютно все. Здесь, например, котельные, «съедавшие» в год более 3 тыс. тонн угля, теперь работают на отходах очистки сельхозкультур, что не так затратно. В «Тайынша Астык» не жалуются на дороговизну кормов, а сами выращивают их составляющие, отсюда – надои от коровы за 8 тыс. литров, килограммовые привесы на откорме достигаются при относительно низкой себестоимости – этот опыт сюда россияне перенимать приезжали. А сам Рафальский заинтересовался опытом алтайских коллег, применяющих на полях жидкие удобрения, сокращающие вегетативный период, что бесценно при уже не вызывающем сомнений изменении климата. И так – во всем. Но в пример аудитории Анатолий Брониславович поставил не себя, а гендиректора КТ «Зенченко и К».

– Перед активом, – отметил он, – мы разговорились с Геннадием Ивановичем, только что, оказывается, вернувшимся из Тюменской области, куда ездил, прослышав о новинке. Молодой по духу, он внимательно отслеживает новшества, немедленно перенимает их. А спроси: почему, при крепком-то хозяйстве? – отвечает просто: «Так шевелиться надо».

Эта фраза всем в зале легла на душу. Иные, поделившись мыслями и планами по реализации Послания, повторили ее с трибуны как логический вывод из выступления. А правда: чем не девиз дня для каждого, искренне заботящегося о процветании государства?