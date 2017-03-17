Затем шейх и члены его делегации ответили на вопросы студентов и преподавателей. Шейх сказал, что они рады такому искреннему интересу к их стране и будут поддерживать партнерст­во с ведущим университетом Казахстана, который имеет значительный исследовательский потенциал, практический опыт реализации международных научных проек­тов и готовит высококвалифицированных специалистов в сфере финансов и экономики. Гостя удостоили звания «Почетный доктор КазНУ им. Аль-Фараби».

Во встрече принимали участие посол Казахстана в Катаре Аскар Шокыбаев, президент Национальной академии наук РК Мурат Журинов, эксперты отечественных и зарубежных банков, преподаватели и студенты.