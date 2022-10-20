Скриншот с видео instagram.com/special4.kz/
Общество , Видеогалерея

Шикарный и с потайными комнатами: кабинет директора убыточного завода в Семее попал на видео

Агентство Казахстана по противодействию коррупции прокомментировало видео из соцсети по Семипалатинскому машиностроительному заводу, сообщает Kazpravda.kz.

19 октября в средствах массовой информации опубликована видеозапись кабинета директора АО «Семипалатинский машиностроительный завод».

«Государство выделило огромные деньги на новые проекты на заводе в Семее. Вместо этого руководство отгрохало себе шикарный офис», – говорит мужчина за кадром, демонстрируя две потайные комнаты для отдыха с душем и бильярдным столом. Попасть в эти скрытые помещения можно через… шкафы.

Как сообщили в Антикоре, видеозапись была произведена руководителем АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» Т.К. Абдрахмановым. Последняя является материнской организацией для завода.

«По информации, предоставленной нацкомпанией «Казахстан инжиниринг», накопленный убыток предприятия с 2015 года составляет около 1,9 млрд тенге, а рост кредиторской задолженности достиг более 3 млрд тенге.

С февраля этого года решением суда в отношении завода применена процедура реабилитации сроком на 5 лет.

По решению комитета кредиторов с 25 октября текущего года на заводе начинается аудиторская проверка», – проинформировали в ведомстве.

Здесь отметили, что в настоящее время никаких материалов и обращений в Антикоррупционную службу по данным фактам не поступало.

«При этом уголовные правонарушения, связанные с неправомерными действиями при реабилитации и банкротстве, а также с преднамеренным банкротством, относятся к подследственности Cлужбы экономических расследований», – обозначили в Антикоррупционной службе.

 

Популярное

Все
Красная дорожка развернулась
Черный снег накроет город
Идею строительства LRT в Алматы подхватывает уже третий градоначальник. Тем временем несуществующий проект все больше становится похож на миф
Лев Гумилев: "Золотистой зарнице Востока Намсрайжав Очир от осколка западных монголов, не забывшего доблести предков"
С бедной ветеринарией селу не разбогатеть
Ежегодно Казахстан привлекает около 24 млрд долларов прямых иностранных инвестиций
Нефть как двигатель экономики
Благодаря единству и сплоченности
Полмиллиарда тенге проиграли госслужащие в казино Алматинской области
Рис отправится под пленку
Займы: берем на время, отдаем навсегда
Алматинская область: приоритеты и возможности
Огнестрел и ножевое…
Мандат доверия нужно подтвердить
Маслихаты – ключевое звено
Ребенок под колесами
Истоки степной цивилизации
Многострадальную котельную в городе Сарани Карагандинской области не успели достроить к началу отопительного сезона
Исчезающее искусство
Глава МИДа высказался о появлении имени президента Казахстана на сайте "Миротворец"
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Владимир Путин прибыл в Астану
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Жителя Актобе "похоронили" по ошибке
Автобус с вахтовиками перевернулся в Актюбинской области
Принято Астанинское заявление о трансформации СВМДА
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
Президент принял участие в VI саммите СВМДА – самое главное
Школьница пыталась покончить с собой в одном из лицеев Алматы
Покупательница "нокаутировала" кассира супермаркета в Караганде (видео)
В течение двух дней, 13–14 октября, в Астане состоятся три многосторонние встречи на высшем уровне – VI саммит СВМДА, заседание Совета глав государств СНГ и форум «Центральная Азия – Россия»
Загадочное самоубийство школьника расследуют в Таразе
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Прообразами героев известной повести Чингиза Айтматова «Джамиля»могли быть реальные люди.
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами
Как ввоз нелегального зерна из России отражается на рынке Казахстана
Грабитель с ножом напал на цветочный магазин в Астане
Тональность заявления Захаровой не соответствует характеру союзнических отношений – МИД РК
Женщину с 7-летней дочерью нашли убитыми в Карагандинской области: версию их смерти рассказала бабушка
"Карту казаха" планирует выдавать Казахстан
Экономическое развитие немыслимо без науки

Читайте также

Общество
Карин провел заседание Госкомиссии по полной реабилитации ж…
Общество
Срок ареста хотят увеличить для домашних тиранов "со стажем…
Происшествия , Видеогалерея
Спасение женщины, пытавшейся сброситься с моста, попало на …
Общество
Сколько казахстанцев смогут получить компенсацию по тенговы…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]