Шикарный и с потайными комнатами: кабинет директора убыточного завода в Семее попал на видео

Агентство Казахстана по противодействию коррупции прокомментировало видео из соцсети по Семипалатинскому машиностроительному заводу, сообщает Kazpravda.kz.

19 октября в средствах массовой информации опубликована видеозапись кабинета директора АО «Семипалатинский машиностроительный завод».

«Государство выделило огромные деньги на новые проекты на заводе в Семее. Вместо этого руководство отгрохало себе шикарный офис», – говорит мужчина за кадром, демонстрируя две потайные комнаты для отдыха с душем и бильярдным столом. Попасть в эти скрытые помещения можно через… шкафы.

Как сообщили в Антикоре, видеозапись была произведена руководителем АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» Т.К. Абдрахмановым. Последняя является материнской организацией для завода.

«По информации, предоставленной нацкомпанией «Казахстан инжиниринг», накопленный убыток предприятия с 2015 года составляет около 1,9 млрд тенге, а рост кредиторской задолженности достиг более 3 млрд тенге.

С февраля этого года решением суда в отношении завода применена процедура реабилитации сроком на 5 лет.

По решению комитета кредиторов с 25 октября текущего года на заводе начинается аудиторская проверка», – проинформировали в ведомстве.

Здесь отметили, что в настоящее время никаких материалов и обращений в Антикоррупционную службу по данным фактам не поступало.

«При этом уголовные правонарушения, связанные с неправомерными действиями при реабилитации и банкротстве, а также с преднамеренным банкротством, относятся к подследственности Cлужбы экономических расследований», – обозначили в Антикоррупционной службе.