Шикарный минимализм Свежий выпуск 435 Раушан ШУЛЕМБАЕВА, Алматы

Фотография – один из самых молодых видов искусства – сумела из хобби превратиться в целый пласт культуры и стать неотъемлемым атрибутом жизни каждого из нас. Это убедительно продемонстрировали работы фотографов-любителей – выпускников фотошколы.

Также убедительно фотографии показали, что природа является лучшим творцом красоты неподдельной и самодостаточной. Нужно лишь взглянуть глазами фотографа на хрустально-прозрачные кубики льда и сочную мякоть лимона, впитавшего в себя горячее солнце. Или на молодую мать, кормящую грудью ребенка. На фотографии она преподнесена словно Мадонна. Несмотря на минимализм декораций – мать сидит под деревом на траве, не позирует, так как сосредоточена на младенце, – картина оказалась полна любви, умиротворения и спокойствия.

На выставке можно было увидеть фото, сделанные молодыми авторами, стремящимися стать, как сегодня принято говорить, трендовыми.

Первая выставка учеников Сергея Варыгина в Музее искусств им. А. Кастеева состоялась в 2012 году под названием «Видимое». В нынешнем году они представили около 300 фотографий 16 участников на различные темы, включая фуд-направление, макро­съемку, студийные работы, семейную фотографию, спорт, пейзажи. Зрители смогли увидеть и оценить различные направления фотоискусства.

Сергей Варыгин – сын Юрия Варыгина, всемирно известного фотохудожника, и Ирины Варыгиной, преподавателя высшей категории. С детства отец открывал ему тонкости фотоискусства, а мать прививала навыки преподавания. Профессиональная деятельность отца была связана с фотографией. Поэтому в 1994 году Сергей начал свою фотографическую карьеру под его руководством. Благодаря этому Сергей Юрьевич усвоил множество профессиональных секретов. И сегодня щедро делится своим богатым опытом.



