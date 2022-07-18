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Общество
Шипами против машин защищал свою наркоплантацию житель Кызылординской области

В ходе оперативно-профилактического мероприятия "Қарасора – 2022" сотрудниками кызылординской полиции задержан​ житель области, выращивавший ​крупный наркопосев на 4116 кустов конопли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

37-летний безработный житель областного центра выращивал коноплю среди зарослей шенгеля и саксаула в 45 км к юго-западу от села Жуантобе Шиелийского района Кызылординской области. Специально выращенная конопля уже достигла 60-70 см в длину.

Для прокалывания колес подъезжавших автомашин злоумышленник на дороге недалеко от села рассыпал самодельные металлические шипы.

Полицейские, помимо крупного посева, нашли на месте высушенную марихуану, личные вещи подозреваемого, продукты питания, насос, палатку, водяной мотор, 20-метровый шланг, лопату, мотыгу для культивирования и выращивания конопли.​

Изъятое наркосодержащее растение ​в количестве​ 4116 кустов вытянуло на 34 кг,​ а обнаруженная уже высушенная марихуана – 696 гр.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания Шиелийского районного отдела полиции.​ ​

По данному факту проводится досудебное расследование ​по части 3 статьи 296 УК РК (Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта в крупном размере) и части 2 статьи 300 УК РК (Незаконное культивирование запрещенных к выращиванию растений, содержащих наркотические вещества в крупном размере).

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