Обнадеживающе высокие результаты достигнуты нынче фермерскими хозяйствами региона как в расте­ние­водстве, так и животноводстве благодаря поддержке со стороны государства. На развитие сельского хозяйства области в этом году выделено 33,5 млрд тенге субсидий, из них 6,5 млрд – на масштабирование опыта Северо-Казахстанской области и 7 млрд – на реализацию программы «Ауыл аманаты».

фото автора

С начала года субсидии в объе­ме 32,2 млрд тенге получили более чем 8 тыс. сельхозтоваропроизводителей области. Через финансовые институты и микрофинансовые организации 909 агроформированиям выданы кредиты на 20,3 млрд тенге.

По информации областного управления сельского хозяйства, благодаря господдержке фермерами произведено продукции на 562,8 млрд тенге, что больше по сравнению с прошлым годом на 5,1%.

– Продукция растениеводства достигла 361,3 миллиарда тенге. Если сопоставлять с аналогичным периодом 2025 года, то урожай вырос на 6,8 процента. Что касается разведения домашнего скота, то и здесь видны подвижки в лучшую сторону. Животноводами выращено продукции на 199,2 миллиарда тенге, что на 2,2 процента больше прошлогоднего показателя, – сообщил руководитель областного управления сельского хозяйства Абдирасил Желеубаев.

Как положительные глава управления отметил еще три момента. Во-первых, в этом сезоне почти на 15 тыс. га расширились площади сельхозугодий, основную часть которых по традиции заняли зерновые, зернобобовые, кормовые, масличные и овощные культуры. Во-вторых, за счет средств Исламского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития, а также республиканского и местного бюджетов начаты ремонтные работы на 91 оросительном канале. Проблема больших потерь поливных гидроресурсов по пути до места назначения не давала покоя местным аграриям на протяжении долгого времени. Наконец, постепенно она начала решаться.

В-третьих, ежегодно на 10 тыс. га сельхозземель региона внедряются водосберегающие технологии. На сегодняшний день системы экономии влаги внедрены на 76,8 тыс. га. Из них под капельным орошением находятся 52,8 тыс. га угодий, дож­девальным охвачены 20 тыс. га, а для 3,9 тыс. га предусмотрена лазерная планировка.

– Работа в этом направлении будет продолжена на регулярной основе и в последующие годы. Вопросы эффективного использования водных ресурсов, повышения продуктивности орошаемых земель и сокращения потерь воды находятся на постоянном контроле, – заверил Абдирасил Серикулы.

Вместе с тем, по словам экс­перта, приоритетное внимание уделяется обеспечению сырьем предприятий по переработке кукурузы и сахарной свеклы.

В текущем году запущен первый этап крупного производственного комплекса китайской компании Fufeng Group по глубокой переработке кукурузы. На первом этапе планируется перерабатывать 500 тыс. тонн «царицы полей».

Проект окажет мультипликативный эффект на экономику региона: будут созданы новые рабочие места, увеличатся налоговые поступления, а для фермеров сформируется стабильный рынок сбыта. В связи с этим площадь посевов кукурузы на зерно нынче увеличена на 7,4 тыс. га и доведена до 25,6 тыс. га. В результате по сравнению с прошлым годом планируется получить дополнительно до 70 тыс. тонн продукции и собрать 179 тыс. тонн кукурузы.

Что касается сахарной свеклы, то площадь ее посевов увеличена на 3,3 тыс. га и доведена до 9,9 тыс. га. Планируется собрать 450 тыс. тонн сладкого корнеплода, чтобы направить на переработку в Мерке и Тараз. В конечном счете ожидается получить из него около 44 тыс. тонн сахара. Это позволит сформировать полный цикл переработки сахаросодержащего сырья и поэтапно снизить зависимость от импорта.

На сегодняшний день общее поголовье домашнего скота и птицы достигло 4,1 млн особей. По сравнению с прошлым годом показатели выросли по всем направлениям. Наилучших результатов добились птицеводы. В настоящее время на фермах содержатся 2,5 млн домашних птиц.

Заметны достижения и у тех, кто разводит крупный рогатый скот, овец, лошадей.

По сравнению с прошлым годом за отчетный период жамбылскими фермерами надоено 200,5 тыс. тонн молока, что больше на 1,9%. Также ими получено 98,3 тыс. тонн мяса. Рост составил 2,4%. На птицефабриках произведено 98,1 млн яиц, что превысило результат минувшего года на 13%.

Работа по наращиванию поголовья продолжается, и в текущем году в рамках программ «Береке» и «Игілік», направленных на развитие животноводства, выделено 13,2 млрд тенге. Планируется поставка 11,2 тыс. голов крупного и мелкого племенного скота из Австралии, Венгрии и Чехии. В результате производство молока в области увеличится на 2,5%, а мяса – на 4%.

– На сегодняшний день в рамках программ «Игілік» и «Береке» профинансировано восемь проектов на общую сумму 8,3 миллиарда тенге. За счет этих средств предусматривается приобретение 3 тысяч голов крупного рогатого скота по пяти проектам и 5,5 тысячи голов мелкого скота по трем проектам, – сказал Абдирасил Желеубаев.

Также ведется работа по привлечению средств в АПК. И надо сказать, что жамбылцам есть чем гордиться. В аграрный сектор региона привлечено 154,1 млрд тенге инвестиций, львиная доля которых направлена на выпуск продуктов питания. Объем капитала, вложенного в сельское хозяйство, увеличился в 6,5 раза, тем самым обеспечив перевыполнение годового плана Минсельхоза на 34%.

В текущем году планируется осуществить 13 инвестпроектов. Часть из них уже выполнена. В основном они касаются внедрения влагосберегающих технологий, открытия молочно-товарных ферм и строительства овощехранилищ.