Широкая дорога автопрома

Эти данные предоставила Ассоциация казахстанского АвтоБизнеса. АКАБ связывает этот результат с поддержкой автобизнеса государством в рамках государственной программы ФИИР.

– Значительных результатов в развитии автомобильной промышленности удалось достичь благодаря поддержке со стороны государства, в частности программам, разработанным и внед­ренным МИНТ, – цитирует в распространенном документе президент АКАБ Андрей Лаврентьев. – Освоение и развитие программ позволит укрепить позиции казахстанского автопрома и в рамках ТС, и при вступлении в ВТО.

Благодаря господдержке автоотрасли в 2013 году удалось реализовать ряд стратегически важных проектов. В частности, при финансовой поддержке «БРК-Лизинг» развилось производство автомобилей SsangYong Nomad. При содействии Национального агентства по экспорту и инвестициям Kaznex Invest стартовало производство автомобилей Peugeot. Кроме того, завод коммерческой техники Hyundai Auto Trans позволил обеспечить потребность казахстанского рынка в спецтехнике отечественной сборки. Здесь также прорабатывают возможности экспорта продукции с высокой добавочной стоимостью казахстанского содержания. В Усть-Каменогорске начато строительство завода полного цикла. Инвестиции в создание первой очереди (60 тыс. автомобилей в год) оцениваются в 233 млн. долларов. Кроме того, сейчас на площадках «СарыаркаАвтоПром» компания AllurGroup производит коммерческую технику IVECO PowerDaily.

Особо АКАБ отмечает принятые поправки в налоговое законодательство по системе tradе-In (смена старого авто на новый), что позволит взимать НДС только с разницы между ценой покупки и ценой реализации.

Алла ДЕМЕНТЬЕВА