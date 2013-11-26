С момента принятия Стратегии «Казахстан-2030» наша страна добилась серьезных успехов, мы занимаем лидирующие позиции в СНГ, Евразии по динамике экономического роста. В новом программном документе Нурсултан Назарбаев ставит задачу к 2050 году войти в число 30 самых развитых государств. Этот глобальный успех начинается на местах, с успехов в городах, районах и селах.

Взять такой аспект стратегии, как продовольственная безопасность. В Восточном Казахстане в последнее время активно создаются овощеводческие бригады. В одном только Бородулихинском районе более 330 тыс. га пахотных угодий, и эта щедрая земля готова накормить всех желающих, было бы только усердие. Есть и куда сдавать урожай – в Стабилизационный фонд, обеспечивающий горожан доступной и качественной продукцией местного производства. Процветающие фермеры вносят свой вклад в развитие региона, занимаются меценатством.

Президент поставил задачу по дальнейшему развитию сельского хозяйства. Мы имеем возможности экспортировать продовольственные товары. У нас огромные запасы природных ресурсов, но при этом Глава государства обращает внимание на их рациональное использование. И это правильно.

Николай ЯРОВОЙ, председатель Совета ветеранов Новопокровского сельского округа Бородулихинского района ВКО