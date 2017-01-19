​Широкие возможности «Болашака»

– Жанболат Жарилкасинович, программу «Болашак», инициированную Главой государства, можно считать прак­тически ровесницей независимости, она была учреждена 23 года назад. Предлагаю начать нашу беседу с вопроса, насколько она ныне отвечает реализации государственных задач?

– Международная стипендия «Болашак» была учреждена Президентом Нурсултаном Назарбаевым­ в 1993 году. Молодежи предоставили возможность получать знания в ведущих вузах мира. С того времени каждый этап развития стипендиальной программы был тесно связан с основными этапами развития Казахстана. Значительные изменения в ней произошли в 1997 году, когда Глава государства представил народу Стратегию развития страны до 2030 года. В первую очередь были расширены возможности обучения за рубежом для студентов по техническим и медицинским специальностям, в результате более чем в два раза выросло число дипломированных кадров.

С 2012 года подготовка и переподготовка кадров за рубежом стала вестись по принципу целевого подхода. Динамичное развитие страны, открытие новых промышленных объектов, тесная интеграция в мировое сообщество продиктовали необходимость обновления компетенций работников почти всех сфер экономики. Программа стала доступна и для более взрослых людей с опытом работы. Помимо академического обучения были введены научные и профессиональные стажировки за рубежом. Сегодня перед нами стоит амбициозная задача по подготовке специалистов для проектов Плана нации «100 конкретных шагов».

– Профессиональное сооб­щество неоднократно поднимало вопрос об острой нехватке высококлассных «технарей», актуальным остается и вопрос повышения квалификации педагогов и врачей. Меняется ли к лучшему ситуа­ция в этих сферах?

– Предлагаю обратиться к цифрам, они наглядно покажут реальное положение дел с кад­рами. С 1993 года по программе «Болашак» отучились более девяти тысяч высококлассных специалистов. Порядка двух с половиной тысяч выпускников – это специалисты инженерно-технического профиля, применяющие свои знания и способности в сфере инновационных проектов и технологий, нефтегазовом секторе, металлургии, энергетике, сельскохозяйственном комп­лексе. К примеру, выпускники «Болашака» заняты в качестве инженеров-конструкторов в таких масштабных проектах индуст­риализации, как модернизация Павлодарского нефтехимического завода, реконструкция Атырауского неф­теперерабатывающего завода и других предприятий. Более двух тысяч профессиональных кадров подготовлено для сферы образования. Из числа выпускников 98 докторов PhD заняты в научных и исследовательских проектах на базе вузов и крупных НИИ. Более 500 высококлассных врачей работают в регионах, они также трудятся в передовых медицинских центрах столичного кластера. Можно с уверенностью говорить о том, что практически в каждой областной больнице практикуют и внедряют полученный опыт врачи-болашаковцы. И наша дальнейшая задача состоит в том, чтобы медики и учителя с международным опытом и практикой работали в районах и селах.

– В нынешнем году были ужесточены правила отбора высших учебных заведений, предлагаемых для обучения за рубежом. Как теперь ведется отбор вузов-партнеров?

– Главное для нас – уровень подготовки претендентов. Поэтому с прошлого года список вузов, рекомендованных Цент­ром международных программ для обучения нашей молодежи, ориентирован на университеты из первой сотни международных рейтингов и из первой десятки предметных рейтингов. Надо сказать, университеты стран Европы не «охотятся» за рейтингами. Например, Университет Страсбурга во Франции занимает в QS-рейтинге далеко не первое место, но насчитывает среди своих выпускников 18 нобелевских лауреатов. И этот вуз включен в наш список. Мы также обязательно обращаем внимание на место зарубежных вузов в национальных рейтингах, достижения в научной сфере и учитываем рекомендации наших зарубежных партнеров, таких как Германская служба академических обменов, Кампус Франс и другие. И с учетом комплексного анализа ежегодно обновляем список. В минувшем году в него вошли 33 специализированных вуза, которые не входят в первую сотню лидеров, но они ведущие в своей стране, да и в мире.

– Глава государства в Плане нации «100 конкретных шагов» обозначил новый курс реформ по всем ключевым направлениям развития государства. Какая работа ведется для реализации задач, поставленных перед ЦМП как администратором программы «Болашак»?

– В прошлом году Центром международных программ был представлен новый план развития программы «Болашак» до 2020 года. Документ был разработан на основе комплексного анализа качественных показателей стипендии и с учетом поставленных перед ЦМП задач. Мы подходим к их решению комп­лексно. Так, с прошлого года все стажировки имеют целевой характер и ориентированы на подготовку специалистов для проектов Плана нации «100 конкретных шагов». Категории для прохождения профессиональных стажировок определяются респуб­ликанской комиссией. Уже сформирована группа стипендиатов для прохождения стажировки в Великобритании и США, которые в дальнейшем будут применять полученные знания в работе Международного финансового центра Астаны. В наступившем году мы планируем также направить на стажировку в Велико­британию казахстанских судей по заявке Верховного суда.

Кроме того, фокусируем задачи «Болашака» для реализации программы индустриализации. Именно в целях точечной подготовки кадров с упором на ин­дустриализацию и инфраструктурные проекты «Нұрлы жол» с прошлого года введена новая категория – «инженерно-технический работник». В рамках программы Split PhD предусмот­рена дальнейшая подготовка кадров десяти опорных вузов ГПИИР и введены десять стипендий для подготовки по программам МВА в десяти лучших по версии Financial Times бизнес-школах мира.

С учетом потребностей реального сектора экономики оптимизирован Перечень приоритетных специальностей для подготовки по программе «Болашак», куда по заявкам государственных органов включены на текущий год специальности, из которых больше 40% – технического профиля. В целом политика целевой подготовки позволила переориентировать программу «Болашак» под реализацию проектов Плана нации «100 конкретных шагов».

– Не секрет, что большинство квалифицированных специа­листов, подготовленных по программе, остаются работать в Астане и Алматы. Как решается вопрос усиления кадрового потенциала регионов?

– Действительно, из порядка девяти тысяч завершивших обу­чение стипендиатов чуть более двух тысяч выпускников осуществляют трудовую деятельность в регионах. Некоторый перекос возник по причине того, что стипендиаты проходят обу­чение по трехстороннему договору, который заключается между администратором программы, стипендиатом и организацией, где он работает. А обязательное условие договора – сохранение за стипендиатом рабочего места. Сегодня ЦМП на основе анализа реализации программы прорабатывает ряд механизмов по совершенствованию ее администрирования. В частности, для развития гуманитарного, технического и управленческого потенциала регионов предусмат­ривается возможность альтернативной трехлетней отработки для тех ребят, кто изъявит желание перевестись из центральных государственных органов и организаций Астаны и Алматы в местные исполнительные органы и организации. Полагаем, что отработка в течение трех лет в регионе вместо пяти лет в центре обеспечит кадровую ротацию из крупных городов в малые и в районные центры.

Знаем, что у многих наших сограждан были сомнения по поводу языковой подготовки педагогов-предметников в рамках принятой стратегии о трехъязычном образовании в школах. Вопрос очень актуальный. На английском языке сегодня говорит полтора миллиарда человек, больше 50% информации в Интернете – также на английском. Наш центр приложит максимум усилий в программе переподготовки наших учителей по программе «Болашак».

– Претенденты на стипендию «Болашак» ныне проходят предварительную языковую подготовку в Казахстане. Насколько эффективна такая модель?

– Да, в прошлом году мы запус­тили новую модель языковой подготовки: шесть месяцев интенсивной языковой подготовки в Казахстане, шесть – за рубежом. В Астане и Алматы развернули лингвистические школы. Стипендиаты занимаются ежедневно по семь академических часов пять дней в неделю. Результаты очень хорошие. После шести месяцев интенсивной подготовки наблюдается повышение уровня английского по стандарту IELTS на один–полтора балла, что даже немного выше показателей международных языковых школ. Пользуясь случаем, благодарю Британский совет за совместную работу по внедрению этой модели. Помимо того что она значительно повышает качество обучения, мы добились существенного сокращения расходов на языковую подготовку.

Сейчас обучение проходят 69 стипендиатов, уже завершили курсы и были направлены за рубеж 173. Расходы республиканского бюджета на языковую подготовку сокращены на два миллиарда тенге. В дальнейшем положительный опыт планируется распространить на регионы с поэтапным переходом к полному курсу языковой подготовки в Казахстане.

– Какие меры принимаются для обеспечения доступности стипендии для претендентов?

– Работа ведется на постоянной основе. Буквально пару месяцев назад отменено требование о наличии двухлетнего стажа для претендентов, самостоятельно поступивших на обучение. Кроме того, выпускникам предоставлена возможность трудовой отработки не только у работодателя, направившего на обучение, но и в других организациях. Единственное условие – сохранение отраслевой принадлежности. То есть если вы творческий работник, например журналист или пиарщик, то после обучения за рубежом можете вполне продолжить карьеру в новом для вас издании и в новом качестве, главное, чтобы профиль работы сохранялся. Мы понимаем, что жизнь не стоит на месте, в информационный век изменения происходят каждый день, да и целеполагание за два-три года учебы может быть пересмотрено стипендиатами.

– Насколько болашаковцы востребованы по возвращении в Казахстан?

– Смело могу сказать, что трудоустройство для болашаковца не проблема. Почти в ста процентах случаев они достаточно быст­ро находят применение своим знаниям. Небольшой процент выпускников, один процент, если быть точным, после завершения образования находится в поисках работы, но на самом деле значительная часть из них ожидает получения оригиналов зарубежных дипломов. К тому же в последние годы с завершением программы бакалавриата появился большой поток магист­рантов, которые на момент поступления по программе имеют работу, обучение за рубежом для них чаще всего – очередная ступень в карьере. То же можно сказать о стипендиатах, которые обучаются по программам краткосрочных стажировок.

Наши выпускники трудятся в таких ключевых сферах, как экономика, IT, нефтегазовая отрасль, образование и наука, государственный сектор, медицина, юриспруденция, химическая и нефтехимическая промышленность, строительство, искусство. В большей степени выпускники программы востребованы в госсекторе (56%). Но мы отмечаем качественную смену профессиональных ориентиров. Так, в последние годы все больше болашаковцев находит себя в частном секторе (29%). Хорошее знание языков помогает нашим выпускникам в трудоустройстве в международные компании и организации и вопреки всеобщему мнению лишь малая часть стипендиатов работает в нацкомпаниях (всего один процент).

– Имеет ли место тенденция увеличения числа стипендиа­тов для производственного сектора?

– Подчеркну, что программа эволюционирует. Целевой подход к набору стипендиатов под задачи развития экономического потенциала страны привел к смене приоритетных направлений подготовки. И результаты постоянного мониторинга среди самостоятельно поступивших показывают, что топ популярных или востребованных у стипендиатов профессий меняется. Если еще два года назад поступающие выбирали такие специальности, как «экономика и финансы», «право», «государственное управление», то итоги конкурса прошлого года выявили другие тенденции. Например, сегодня наибольший интерес у претендентов на президентскую стипендию вызывают специальности «управление проектами», «геология», «информационные технологии», «хирургия».

– Следующий вопрос – о ежегодном форуме болашаковцев – БАРСЕФ, на который приглашаются представители десятков зарубежных вузов. Насколько эффективны такие коммуникационные площадки?

– Традиционно форум собирает широкий круг экспертов, предоставляя площадку для презентации возможностей казахстанских и зарубежных вузов. В нынешнем году в форуме приняли участие порядка 40 вузов из таких стран, как Велико­британия, Франция, Германия, Финляндия, Италия, Австралия, Латвия, Литва, Южная Корея и другие. Так что БАРСЕФ­ – это площадка, которая способствует расширению международного сотрудничества и активизации деятельности по обменным программам.

В мире существует множество стипендиальных программ, рассчитанных как на бакалавров, так и на специалистов, которые хотят повысить свою квалификацию. Бесплатных! Некоторые вузы предлагают не просто бесплатное обучение, но и предоставляют стипендии иностранным студентам, в некоторых случаях даже оплачивают перелет. Часто гранты и стипендии иностранным студентам предоставляют в Великобритании. Распределением занимается Британский совет, с представительством которого мы тесно сотрудничаем по языковым курсам в Казахстане. Программа финансирует студентов из разных стран, которые не могут учиться в британском вузе за свой счет. Для них открыт доступ на полсотни гуманитарных специальностей. Пожалуйста, совершенствуй английский и учись бесплатно хоть в Кембридже. Аналогичные проекты есть во многих странах. И это не благотворительность, а естественный процесс глобализации образования.

Возможностей масса, но порой недостаточно информации. Центр международных программ, имея большой опыт международного образовательного сотрудничества, готов выступить информационной площадкой по вопросам обучения за рубежом в тех учебных заведениях, которые невозможно охватить в рамках стипендии. С конца минувшего года мы активизировали работу в этом направлении. Уже есть договоренности с представителями агентства Campus France и посольства Франции в РК об увеличении количества стипендий для казахстанских студентов в вузах Франции. Правительство Венгрии планирует выделить 200 грантов в нынешнем году для наших соотечественников по программам и бакалавриата, и магистратуры, и докторантуры, и даже предусмотрены стажировки. Ведутся переговоры с Российским культурным цент­ром. На сайте ЦМП уже создана база данных о зарубежных стипендиальных программах в разделе «Единый информационный образовательный ресурс» (ЕИОР).

Мы планируем стать связующим мостом между зарубежными и казахстанскими вузами по созданию совместных программ и привлечению профессоров в отечественные университеты. Кроме того, для нас это действенный механизм продвижения казахстанских образовательных продуктов на международном уровне. Полагаем, в перспективе Казахстан мог бы стать образовательным хабом для центральноазиатских государств.