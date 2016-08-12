​Широким фронтом

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Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Поэтому работы в поле идут без раскачки, широким фронтом. В текущем году общая уборочная площадь составляет 951,5 тыс. га. Это больше, чем в прошлом году, на 85,6 тыс. га. Если брать раздельно, то зерновые занимают 676,6 тыс. га, кормовые – 54 тыс., картофель – 16,3 тыс. и овощи – 9 тыс. га. В уборочной страде будут задействованы 2 134 комбайна, а в транспортировке урожая – 2 593 грузовых автомобиля.

Так как немалая часть этих механизмов, особенно уборочных, имеет длительный срок эксплуатации и меньшую выработку по сравнению с новой техникой, в текущем году к началу жатвы в области сельскими ТОО и крестьянскими хозяйствами области приобретено 243 единицы сельхозтехники, в том числе 10 зерноуборочных комбайнов и один для уборки картофеля.

Выступая на недавнем аппаратном совещании в областном акимате, заместитель руководителя управления сельского хозяйства Толеген Кошербаев сказал, что при благоприятных погодных условиях павлодарские земледельцы могут собрать урожай за 18 дней. Будет ли это так – предсказывать сейчас трудно. Но к уборке зерновых уже приступили в южных и центральных районах области. По состоянию на 10 августа, как было доложено в Министерство сельского хозяйства, в регионе убрано 3,5 тыс. га зерновых площадей. Урожайность составила 9,7 ц/;га. Это, надо заметить, только начало, и, бесспорно, намолоты будут выше.

Одновременно ведется в области уборка ранних овощей и картофеля. К ней приступили в Аксуской сельской зоне, а также в Павлодарском районе. Средняя урожайность молодого картофеля – 225 центнера с гектара. И он пользуется большим спросом у населения, так же как и огурцы. На подходе – бахчевые культуры Лебяжинского района, которые популярны не только у павлодарцев, но и у жителей соседних областей и в приграничных регионах России.

Следует сказать, что для хранения урожая в регионе имеется 10 элеваторов общей емкостью 470 тыс. тонн, действуют 109 овощехранилищ вмес­тимостью 255 тыс. тонн витаминной продукции.

Если говорить о заготовке кормов, то косари наверстывают упущенное из-за дождей время. На конец первой декады августа скошено 288 тыс. га, заготовлено 105 тыс. тонн разнотравья. Всего для проведения предстоящей зимовки скота предстоит заготовить 893 тыс. тонн сена, 209 тыс. тонн соломы, 111 тыс. тонн силоса, 41 тыс. тонн силажа. К этим плановым цифрам и стремятся косари. Тем более что на прошедшем совещании по развитию АПК региона в первую очередь обсудили предстоящую уборку урожая.

Аким региона Булат Бакауов поручил в оптимальные сроки собрать все без потерь. Он также поручил областному управлению сельского хозяйства, акимам городов и районов мобилизовать все силы и средства на своевременное и качественное проведение осенне-полевых работ. В зерносеющих районах предстоит соз­дать штабы и организовать дежурство по мониторингу хода уборочных работ. То есть обеспечить своевременную оплату и вывозку дизельного топлива, взять на контроль круглосуточный прием зерна на хлебоприемных предприятиях, оказать содействие организации материально-технического снабжения на принципах кооперации по оказанию сервисных услуг средним и мелким сельским товаропроизводителям.

Битва за урожай разворачивается масштабно.

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