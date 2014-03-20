Широкий ассортимент от «Барона»

Масштабная модернизация аграрного сектора и развитие переработки сельхозпродуктов определены одной из ключевых задач Стратегии «Казахстан-2050». Как подчеркнул Глава государства Нурсултан Назарбаев в нынешнем Пос­­лании народу, «мы должны создать нацио­нальные конкурентоспособные бренды в агропромышленном комплексе, стать глобальным игроком на мировом продовольственном рынке». В этом контексте большая роль отводится субъектам малого бизнеса, ориентированным на применение современных технологий, диверсификацию производства.

Одним из ярких примеров подобных предприятий можно назвать ТОО «Барон» из Талгарского района, которое известно в Жетысу как производитель замороженных полуфабрикатов: пельменей, мант, вареников, котлет. Но мало кто знает, что эти и другие продукты изготавливаются на оборудовании, которое выпускают здесь же, в собственном цехе машиностроения. Компания разрабатывает и производит целый спектр промышленных линий по переработке и фасовке сельхозпродукции, ее хранению и заморозке, автоматы купажирования чая, пищевые формовочные установки.

Когда-то, начав производить технику для собственных нужд, бизнесмены сделали ставку на инновации и высокие технологии. В частности, было создано электронное конструкторское бюро, затем появились токарно-фрезерный, слесарно-сварочный и прессово-штамповочный участки. И сегодня предприятие стало мини-промышленным кластером, оснащенным системой числового прог­раммного управления, современными контрольно-измерительными приборами. В цехах имеется все для высокоточной резки металлов с помощью плазмы, производства антикоррозийных полимерных покрытий, а также эксклюзивной кованой мебели.

Качество оборудования марки BARON system уже оценили по достоинству алматинские компании «Арайфуд» и «Рахмет», карагандинские «Ракат» и «Богатырский продукт», павлодарская «Смак» и ряд других отечественных перерабатывающих предприятий.

Вместе с тем основным направлением фирмы был и остается аграрный сектор. На побережье Капшагайского водохранилища предприниматели обустроили утиную ферму и прудное хозяйство, в котором разводят племенные породы рыбы: сазана, толстолобика, зеркального карпа и белого амура. Рядом построен цех по выпуску экологически чистых комбинированных кормов. В Енбекшиказахском районе на собственных пахотных и поливных землях аграрии сажают кукурузу, люцерну, тыкву, картофель, вырастили яблоневый сад. Львиная доля урожая идет на переработку и производство полуфабрикатов.

Недавно в рамках рабочей поездки с целью разъяснения основных положений Послания Президента народу Талгарский район посетили заместитель председателя Мажилиса Парламента Сергей Дьяченко и мажилисмен Николай Логутов. Ознакомившись с технологическим циклом ТОО «Барон», народные избранники дали высокую оценку деятельности компании, назвав ее прорывом ХХI века. В целях расширения рынков сбыта предприятие построило логистический центр в Подмосковье. Теперь продукция талгарского агропрома будет поставляться не только в регионы РК, но и в российскую столицу.

Асет КАЛЫМОВ,

Алматинская область