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​Широкий резонанс
Юрий Булуктаев, главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК

Прежде всего они направлены на дальнейшее улучшение жизни казахстанцев. Это и есть контуры социальной реформы, подкреп­ляющие скрепы модернизации в духовной сфере. Здесь можно с уверенностью сказать, что только программы, соответствующие запросу казахстанцев на модернизацию в целом и определенную роль государства в этом процессе в частности, смогут получить широкую поддержку населения.

Хотел бы остановиться на одной из инициатив, касающейся новых возможностей приобретения жилья. Обеспечение жильем – это, конечно, насущная проблема для любой страны. Она была, есть и наверняка будет оставаться таковой. Поэтому предложенные Президентом страны новые возможности в жилищных вопросах я бы назвал большим прорывным шагом и в модернизационных аспектах.

Дело в том, что, несмотря на 11,2 млн кв. м жилья, введенных в прошлом году, – а это рекордная цифра за всю нашу суверенную историю – дефицит жилья не закрыт. Население Казахстана растет, поэтому Глава государства указывает в Обращении, что надо создавать все условия для решения этого вопроса, повысив доступность жилищной ипотеки для широких масс.

Предлагаемый Президентом новый инструмент обеспечения населения жильем можно смело назвать механизмом дешевых ресурсов. Могу даже предположить, что теперь каждый второй работающий казахстанец сможет купить квартиру в кредит. Потому что жилищная программа, которую Президент назвал

«7–20–25», заключает в себе большие возможности в плане ипотечных займов в тенге на весьма льготных условиях: ставка вознаграждения по кредитам, озвученная в Обращении, – не более 7% в год. А это в 2 раза меньше прежнего.

И еще. Если банки раньше требовали у заемщиков первоначальный взнос до 30% от стоимости жилья (некоторые банки брали и 50%), то сейчас эта сумма, как указал Глава государства, не должна превышать 20%. Ну и срок кредитования тоже очень немаловажен, так как раньше он исчислялся лишь 10, иногда 15 годами. Глава государства обозначил 25 лет.

Для чего Лидер нации выдвинул эту инициативу? Все очень просто: для снижения гражданам бремени ежемесячных выплат по ипотеке. Поэтому уверен, инициа­тивы Президента получат широкий резонанс и будут по достоинству оценены казахстанцами.

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