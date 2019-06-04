​Широкий спектр партнерства

В Мажилисе председатель палаты Нурлан Нигматулин принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Чешской Республики в Казахстане Рудолфа Гикла.

Обсужден широкий круг воп­росов казахстанско-чешского взаимо­действия, в том числе между парламентариями.

Отметив, что между двумя странами налажен активный диалог на всех уровнях, динамично развивается торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество, председатель Мажилиса подчеркнул, что это результат совместной работы, основанной на взаимопонимании Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева и Президента Чехии Милоша Земана.

В свою очередь посол Чехии также подчеркнул растущую динамику казахстанско-чешского сотрудничества по всем направлениям. Рудолф Гикл, высоко оценив темпы развития нашей страны, подчеркнул, что Казах­стан зарекомендовал себя на меж­дународной арене как страна с большим потенциалом.

Говоря о межпарламентском взаимодействии как важной сос­тавляющей двусторонних связей, Нурлан Нигматулин отметил заинтересованность казахстанских парламентариев в укреплении диа­лога с чешскими коллегами, в том числе по линии профильных комитетов и групп по сотрудничест­ву, для обмена опытом законо­творческой дея­тельности. По словам спикера Мажилиса, практический интерес представляют реформирование аграрного и промышленного секторов, системы здравоохранения, образования, изучение механизма развития туристической отрасли.

Кроме того, среди перспективных направлений развития партнерства – возобновляемые источники энергии и «зеленые» технологии, площадкой для диверсификации казахстанско-чешского сотрудничества в области инноваций могут стать созданные на базе ЭКСПО-2017 Международный центр по развитию «зеленых» технологий и инвестиционных проектов, а также Международный технопарк IT-стартапов.

Нурлан Нигматулин и Рудолф Гикл обсудили также вопросы учас­тия чешских парламентариев в IV совещании спикеров парламентов стран Европы и Азии «Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство», которое состоится в г. Нур-Султане 23–24 сентября.

Как подчеркнул Нурлан Нигматулин, совместная работа парламентариев способствует развитию всего спектра казахстанско-чешских отношений.