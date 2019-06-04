​Широкий спектр партнерства

В Мажилисе председатель палаты Нурлан Нигматулин принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Чешской Республики в Казахстане Рудолфа Гикла.
Обсужден широкий круг вопросов казахстанско-чешского взаимодействия, в том числе между парламентариями.
Отметив, что между двумя странами налажен активный диалог на всех уровнях, динамично развивается торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество, председатель Мажилиса подчеркнул, что это результат совместной работы, основанной на взаимопонимании Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева и Президента Чехии Милоша Земана.
В свою очередь посол Чехии также подчеркнул растущую динамику казахстанско-чешского сотрудничества по всем направлениям. Рудолф Гикл, высоко оценив темпы развития нашей страны, подчеркнул, что Казахстан зарекомендовал себя на международной арене как страна с большим потенциалом.
Говоря о межпарламентском взаимодействии как важной составляющей двусторонних связей, Нурлан Нигматулин отметил заинтересованность казахстанских парламентариев в укреплении диалога с чешскими коллегами, в том числе по линии профильных комитетов и групп по сотрудничеству, для обмена опытом законотворческой деятельности. По словам спикера Мажилиса, практический интерес представляют реформирование аграрного и промышленного секторов, системы здравоохранения, образования, изучение механизма развития туристической отрасли.
Кроме того, среди перспективных направлений развития партнерства – возобновляемые источники энергии и «зеленые» технологии, площадкой для диверсификации казахстанско-чешского сотрудничества в области инноваций могут стать созданные на базе ЭКСПО-2017 Международный центр по развитию «зеленых» технологий и инвестиционных проектов, а также Международный технопарк IT-стартапов.
Нурлан Нигматулин и Рудолф Гикл обсудили также вопросы участия чешских парламентариев в IV совещании спикеров парламентов стран Европы и Азии «Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство», которое состоится в г. Нур-Султане 23–24 сентября.
Как подчеркнул Нурлан Нигматулин, совместная работа парламентариев способствует развитию всего спектра казахстанско-чешских отношений.