​Широкий спектр взаимодействия

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Стороны обсудили сос­тояние торгово-экономических отношений между Казахстаном и Российской Федерацией, сотрудничество в сфере промышленности, в транзитно-транс­портной и коммуникационной сферах.

Бакытжан Сагинтаев и Игорь Шувалов обсудили также актуальные вопросы в рамках Евразийского экономического союза.

По итогам встречи стороны выразили заинтересованность в дальнейшем углублении двустороннего сотрудничества по всему спектру торгово-экономического взаимодействия.

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