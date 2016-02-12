​Широкий спектр взаимодействия

Стороны обсудили сос­тояние торгово-экономических отношений между Казахстаном и Российской Федерацией, сотрудничество в сфере промышленности, в транзитно-транс­портной и коммуникационной сферах.

Бакытжан Сагинтаев и Игорь Шувалов обсудили также актуальные вопросы в рамках Евразийского экономического союза.

По итогам встречи стороны выразили заинтересованность в дальнейшем углублении двустороннего сотрудничества по всему спектру торгово-экономического взаимодействия.