Широкий спектр взаимодействия
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Стороны обсудили состояние торгово-экономических отношений между Казахстаном и Российской Федерацией, сотрудничество в сфере промышленности, в транзитно-транспортной и коммуникационной сферах.
Бакытжан Сагинтаев и Игорь Шувалов обсудили также актуальные вопросы в рамках Евразийского экономического союза.
По итогам встречи стороны выразили заинтересованность в дальнейшем углублении двустороннего сотрудничества по всему спектру торгово-экономического взаимодействия.