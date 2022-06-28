Широко обсудить с общественностью, экспертами и журналистами новый закон о СМИ поручил Премьер

На очередном заседании Правительства РК были рассмотрены основные подходы развития средств массовой информации, о которых доложил министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Так, по его словам, на сегодня в стране зарегистрировано более 5 тысяч СМИ и с каждым годом наблюдается активное увеличение их количества.

Глава МИОР сообщил, что согласно поручению Главы государства, данному в рамках Послания народу Казахстана, ведется работа по совершенствованию отраслевого законодательства в сфере СМИ. В настоящее время создана рабочая группа совместно с журналистским сообществом и ведется комплексная работа по совершенствованию Закона о СМИ.

Также Умаров отметил, что ведомством особое внимание уделяется повышению кадрового потенциала отрасли. С этой целью разработан и реализован Специальный план по обучению специалистов медиасферы на 2020-2021 годы. За время реализации спецплана были подписаны меморандумы с вузами по подготовке отраслевых журналистов, запущена мультимедийная образовательно-информационная платформа и др.

Премьер-министр РК Алихан Смаилов отметил, что СМИ играют важную роль в формировании общественного мнения. Поэтому важно создать условия, чтобы пресса могла построить эффективный диалог между государством и обществом.

В Послании народу Казахстана Глава государства отметил, что СМИ должны быть конкурентоспособными и независимыми.

«В связи с этим разрабатываемый проект Закона о средствах массовой информации должен учитывать интересы государства, запросы общества и тенденции развития медиасферы. Новеллы проекта закона необходимо вынести на широкое обсуждение с участием НПО, общественности, экспертного сообщества и журналистов», — сказал Смаилов, поручив внести законопроект в Парламент до конца текущего года.

Кроме того, глава Правительства подчеркнул, что для формирования «слышащего государства» необходимо правильно использовать открытое информационное пространство, учитывать роль социальных сетей и блогосферы.

«Выполняя функцию общественного контроля, журналисты могут повышать эффективность работы всех ветвей власти. Но для этого надо сделать реальный шаг в сторону прессы», — сказал он.

В этой связи Алихан Смаилов поручил центральным и местным исполнительным органам сформировать качественный пул спикеров, которые будут постоянно вести разъяснительную работу о деятельности госорганов.

По мнению главы Правительства, официальные представители и пресс-секретари госорганов должны перейти на новый формат подачи официальных сообщений. Не следует ограничиваться практикой тиражирования «сухих» пресс-релизов, написанных сложным профессиональным языком.

Кроме того, необходимо активно продвигать площадки госорганов в социальных сетях и регулярно отвечать на вопросы населения.

В завершение Алихан Смаилов поздравил работников средств массовой информации с профессиональным праздником, отметив, что совместные усилия позволят сделать работу Правительства более открытой, эффективной, отвечающей требованиям казахстанского народа.