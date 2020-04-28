Широкополосным доступом к интернету обеспечат 5163 казахстанских села в 2020 году

Технологии
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На селекторном заседании Правительства под председательством Премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены вопросы обеспечения населенных пунктов широкополосным доступом к интернету, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.    

О проводимой работе в этом направлении доложили министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности А. Жумагалиев, председатели правления АО "Казахтелеком" К. Есекеев, АО "Транстелеком" – Ж. Надыров, исполнительный директор ТОО "Кар-Тел" Е. Настрадин, а также акимы Акмолинской области – Е. Маржикпаев и Северо-Казахстанской области – К. Аксакалов.

Количество активных пользователей интернета в РК существенно растет, поэтому в рамках реализации Госпрограммы "Цифровой Казахстан" доля пользователей сети будет доведена до 88%, уровень цифровой грамотности – до 83%. Реализация поставленных задач к концу т. г. позволит обеспечить широкополосным интернетом 5163 сельских населенных пункта. Это откроет доступ в селах для более 7,6 млн человек к онлайн-образованию, телемедицине, госуслугам, электронной торговле.

"Вопросы обеспечения бесперебойным интернетом в условиях чрезвычайного положения находятся на особом контроле Главы государства. Интернет в сегодняшних условиях стал одним из основных каналов связи населения, а также важной составляющей в таких сегментах экономики, как электронная торговля, онлайн-обучение, электронные госуслуги, системы здравоохранения, финансов и другие", – сказал А. Мамин.

Глава Правительства поручил Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с операторами связи принять все необходимые меры по своевременной реализации проектов обеспечения интернетом запланированных населенных пунктов.

Акиматам регионов поручено оперативно решать вопросы по отводу земли под строительство антенно-мачтовых сооружений и прокладке линий связи, а также обеспечению электроэнергией.

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