Свежий выпуск Широта и дальновидность взгляда Лидера Ернур РАХИМОВ, докторант PhD 2-го курса факультета истории,

Это Послание – конкретный и дальновидный план к действию, подкрепленный твердыми и смелыми решениями по сохранению стабильного пути развития нашего общества, экономики, страны в целом. Президент предвидит растущую нестабильность в мире, новый экономический и политичес­кий кризис в мировой экономике и сфере международных отношений. «Будет меняться вся архитектура мира. Достойно пройти через этот сложный этап смогут далеко не все страны. Этот рубеж перейдут только сильные государства, сплоченные народы», – резюмирует Нурсултан Абишевич. В этих условиях совершенно своевременно и экономически целесообразно выделение средств из Национального фонда. При этом в Послании указываются конкретные программы финансирования – это наиболее затратные проекты в строительстве, улучшении инфраструктуры, поддержка финансового сектора и предпринимательства.

Для нас, докторантов, представителей сферы образования и науки, особенно важны положения Послания, касающиеся социальной инфраструктуры и образования. Государство за все годы независимости не обделяло подрастающее поколение в улучшении материально-техничес­кой базы для его воспитания и обучения­. Пример этого – строительство в последние годы тысяч образовательных и культурных учреждений по всей стране. Проявляя большую заботу о подрастающем и молодом поколении – будущем страны, Лидер нации поручил Правительству дополнительно направить 70 млрд. тенге на развитие социальной инфраструктуры, прежде всего на решение проблем аварийных школ и трехсменного обучения, 20 млрд. тенге – на кардинальное сокращение в течение трех лет дефицита мест в дошкольных организациях.

Положительные моменты содержатся в программе реализации индустриального развития страны «Новая экономическая политика». Так, в рамках программы индустриа­лизации определены 10 важнейших вузов, на базе которых будет обеспечиваться связь науки с отраслями экономики и подготовка кадров. Все граждане, задействованные в сфере высшего образования и науки, без сомнения, с большим удовлетворением восприняли поручение Президента Правительству республики выделить 10 млрд. тенге до 2017 года на улучшение материально-технической базы ведущих высших учебных заведений. Это еще одно яркое свидетельство особого внимания Президента развитию нау­ки и образования. И такая огромная забота нашего Лидера придает силы, вдохновляет на активную работу и налагает ответственность на будущих ученых.

Казахстанский народ еще сильнее сплотил призыв Главы государства сохранять и беречь межэтническое согласие и гражданский мир в нашей полиэтничной стране, без чего добиться поставленных задач невозможно: «Чтобы пройти глобальный экзамен на зрелость, мы должны быть сплоченными. Мы должны крепить доверие между всеми казахстанцами! Быть толерантными друг к другу! Это ключи к будущему Казахстана».

Послание Президента – это руководство к действию для всей страны и каждого казахстанца.



