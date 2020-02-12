​Шито-крыто, а узелок-то тут…

О коррупционных преступлениях сотрудники департамента рассказали на пресс-конференции.

– Специалисты фонда «Транс­паренси Казахстан» выделяют три основные сферы, наиболее подверженные коррупции в Мангистау. На первом месте находится система образования, здесь основная часть правонарушений фиксируется при распределении мест в государственных детских садах. Вторую позицию занимают районные подразделения полиции. Третью – департамент органов внутренних дел. Множест­во преступлений выявляется в ­сфере земельных отношений, – сообщил заместитель руководителя департамента Серик Каныбеков.

В 2019 году сотрудники антикоррупционной службы зарегист­рировали 137 преступлений, что на 4% больше, чем в 2018-м. В качестве подозреваемых привлечены 55 лиц, в суд направлено 114 уголовных дел. Сумма возмещенного материального ущерба по коррупционным правонарушениям составила 2,1 млрд тенге. Это, как отмечают специалисты, в 3,3 раза выше, чем в 2018-м.

Выявлено 16 преступлений против субъектов малого и среднего бизнеса против 7 в 2018 году. Одним из них стало воспрепятствование законной деятельности участника госзакупок в сфере туризма.

– Исполняющая обязанности руководителя управления туризма в целях извлечения выгод для себя и одной из турфирм региона воспрепятствовала законной предпринимательской деятельности другой компании путем ограничения ее прав в ходе государственного закупа, – сообщил руководитель следственного управления департамента Бауыржан Баймырза.

Тендер разыгрывался на проведение информационных туров в рамках программ «Развитие регио­нов-2020» и «Рухани жаңғыру». Чиновница лоббировала его исход в пользу конкретной турфирмы. Тем самым она причинила ущерб государству на сумму 20 млн тенге.

Приговором суда женщина признана виновной в злоупот­реблении должностными полномочиями, служебном подлоге, а также в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 2,5 млн тенге.

В автодорожной отрасли раскрыта преступная схема, организованная руководителями областного филиала АО НК «Каз­автожол». Речь идет о неоднократном получении незаконных вознаграждений от подрядных организаций, осуществляющих строительство автодороги респуб­ликанского значения в рамках госпрограммы «Нұрлы жол». Уголовное дело направлено в суд, ущерб государства оценен в 552,2 млн тенге.

Уголовное дело было заведено и на руководителя ГУ «Управление охраны общественного здоровья города Актау» за выдачу санитарно-эпидемиологического заключения индивидуальным предпринимателям за денежное вознаграждение. Судом чиновница признана виновной, она оплатила штраф в размере 4,5 млн тенге и лишилась права занимать должность на государственной службе.

Сотрудники департамента сопровождают реализацию государственных программ. Сумма установленного ущерба в этом секторе составила 558,6 млн тенге, что в 3 раза выше, чем в 2018 году.

На постоянной основе анализируется деятельность социальной сферы, наиболее подверженной коррупции. Так, в сфере земельных отношений пресечено 54 прес­тупления, здравоохранения – 12, строительства – 11, сельского хозяйства – 4. Наибольшее количество преступлений совершено работниками акиматов и их структурных подразделений.

В целом сумма взятки долж­ностным лицам варьировалась от 20 тыс. до 1 млн тенге. Антикоррупционщики отмечают, что теперь «на лапу» дают не только налом, но и через терминалы, в том числе отправляя средства на карточки подставных лиц.

Мероприятия антикоррупционная служба проводит совмест­но с инспекцией транспортного контроля. В рамках таких мониторингов проверяются поезда. В 2019 году мониторинговая группа на всех направлениях из Мангистау зафиксировала 135 случаев провоза пассажиров без билетов и неоформленный груз общим весом 1 496 кг.

В текущем году работа системы железнодорожного сообщения «в обход кассы», увы, продолжается. Представители департамента совместно с сотрудниками инспекции транспортного контро­ля выявили ряд нарушений на поездах сообщением станция Мангышлак – Актобе и Мангышлак – Алматы. Было составлено 4 материала по факту нарушения перевозки грузов, пассажиров, багажа.

Вместе с тем в прошлом году за противодействие коррупции в области поощрены 13 граждан на общую сумму 2,5 млн тенге, что в 2 раза больше, чем в ­2018-м. ­Ожидаемое вступление в силу постановления Правительства, согласно которому за сообщение о коррупции жителям РК будут выплачивать 10% от суммы взятки, как надеются с департаменте, станет дополнительным стимулом для созна­тельных граждан.

В текущем году также был обнародован ряд громких дел, связанных с коррупционными преступлениями. В частности, досудебное расследование начато в отношении заместителя руководителя департамента труда, социальной защиты и миграции Мангистауской облас­ти по подозрению в получении взяток от граждан за незаконное ускорение присвоения статуса инвалида.

Исполняющий обязанности руководителя станции «скорой помощи» подозревается в получении взятки в размере 100 тыс. тенге за трудоустройство лица на должность фельдшера в одно из медицинских учреждений региона.

Расследование начато и в отношении руководителя ГУ «Актауская городская инспекция комитета ветеринарного контро­ля и надзора МСХ РК». Чиновник подозревается в неоднократном получении взяток в размере от 20 тыс. до 30 тыс. тенге от предпринимателя за покровительство и ускоренную незаконную выдачу ветеринарных сертификатов для экспорта сельскохозяйственной продукции за рубеж, а также в незаконном участии в управлении организацией, осуществляющей предпринимательскую деятельность.