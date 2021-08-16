Официально
Школа анимации для особенных детей подготовила 30 первых выпускников
В честь 30-летия Независимости Казахстана по инициативе Министерства информации и общественного развития РК на площадке телеканала «Balapan» прошел первый выпуск 30 учеников Школы анимации для детей с особыми образовательными потребностями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт МИОР РК.

30 ребят получили специальные сертификаты о прохождении обучения по анимации.

Учебный курс осуществлялся на бесплатной основе при участии частных анимационных студий в виде благотворительного проекта.

Корпорация «Qazaqstan» обеспечила детей специальными планшетами и другими техническими средствами, необходимыми для обучения.

В целях всесторонне качественного образования детей по инициативе МИОР РК были привлечены международные специалисты. Так, лучшие специалисты-мультипликаторы из Южной Кореи и Японии провели онлайн-лекции и мастер-классы для участников школы анимации.

Кроме того, для дальнейшего развития сотрудничества в этой сфере был подписан соответствующий меморандум с Агентством по продвижению мультипликационных фильмов Республики Кореи.

Первые выпускники школы – талантливые дети в возрасте от 14 до 16 лет, проживающие в разных регионах Казахстана.



Программа обучения велась в соответствии со специальным расписанием занятий в онлайн-формате. В первый месяц дети приняли участие в лекции «Основы анимации». Затем по интересам, склонностям и по возможностям учащиеся разделились на группы 2D-аnimation, 3D-аnimation и Stop Motion.

Школа предоставила детям не только возможность обучиться новым навыкам, которые в будущем станут их профессией, но и ставила задачу содействовать социальной адаптации детей, организации их эффективного досуга.



Напомним, Школа анимации стартовала в марте 2021 года в честь 30-летия Независимости Казахстана, куда на шестимесячный курс через специальный отбор прошли ребята с особыми образовательными потребностями.

Учитывая продолжающийся поток заявок на участие в проекте, планируется продолжить работу школы анимации на постоянной основе.



Популярное

Все
Национальный день домбры отмечает Казахстан
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
Что происходит с тенге – свежие данные
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Новые льготы появились у лиц с инвалидностью в Казахстане – подписан закон
Каким должен быть "правильный" исследовательский вуз – интервью с главой КАТУ
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 июня
Пересмотреть ставки некоторых налогов предлагают в Минфине РК
Электросамокаты разрушают древнюю архитектуру Рима
Повысить пенсию в Казахстане предлагает Минтруда
Пенсионный возраст: cнижать или нет?
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
В мире наступает эра глобального дефицита?
О каких новшествах нужно знать поступающим в казахстанские колледжи
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
45-градусная жара придет в Казахстан
Шура спел на улице в Нур-Султане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Наука как решающий фактор развития Казахстана
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане

Читайте также

Официально
Е. Тугжанов принял участие в открытии Международного нейрох…
Официально
В Карагандинской области на базе учебного центра «Спасск» Р…
Официально
Урологи из Турции в столичной больнице проведут операции ма…
Официально
Как пройти медицинский осмотр иностранным гражданам

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]