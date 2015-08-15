Свежий выпуск Школа без насилия Саурамбай АСАНОВ, директор Лисаковской коррекционной школы-интерната, Костанайская область

В настоящее время бичом во всем мире стало жестокое обращение родителей и других взрослых с детьми, вербальная агрессия, сексуальное, эмоциональное, физическое насилие над несовершеннолетними. С одной стороны, под влиянием общей гуманизации общества жестокостью стали называть действия родителей, ранее принимаемые за разумную строгость. А с другой – социальное расслоение общества усилило конфликтность отношений между людьми, особенно между супругами, родителями и детьми, вызвав дестабилизацию жизни семей, что особенно сказалось на подрастающем поколении.

Защита детей и подростков от жестокости, предупреждение преступлений против них – чрезвычайно важная социально значимая задача, решение которой носит междисциплинарный характер. В деятельность по пресечению насилия должны вовлекаться работники правоохранительной системы, органов опеки и попечительства, представители социальной и педагогической сфер, сотрудники медицинской и психологической служб.

Проблема усложняется тем, что значительная часть жертв насилия – выходцы из неблагополучных слоев населения или «уличные» дети, в судьбах которых лично мало кто заинтересован. Иногда дети оплачивают собственными страданиями и даже жизнями родительскую потребность в самоутверждении, стремление взрос­лых устроить личную жизнь, становятся заложниками пьяных отцов и постоянно раздраженных матерей.

Разрешить проблему насилия над несовершеннолетними можно только при условии совместной работы педагогов, родителей и всех взрослых, которые так или иначе причастны к детям. Причем ее цель – не замена или устранение родителей, которые не в состоянии нести ответственность за воспитание своих детей, а помощь семье в восстановлении или формировании способности к названной деятельности.

Таким образом, незащищенность, материальная зависимость, возрастные особенности психики несовершеннолетних (незрелость, подчинение авторитету взрослого, доверчивость, недостаток жизненного опыта, неумение полно и критично оценивать сложившуюся ситуацию и прогнозировать возможные последствия) привели к тому, что в условиях роста насилия в обществе жертвой жестокого обращения чаще всего становится ребенок. За нарушение прав детей, в том числе в виде насилия, родители, лица, их заменяющие, или другие взрослые несут ответственность не только нравственного, но и юридичес­кого порядка, на основании административного, уголовного, семейного и/или гражданского права.

В группу риска попадают дети с физическими недостатками, другой национальности, с необычным поведением и так далее. Жестокое обращение деформирует психику ребенка и может стать причиной патологических нарушений. У детей, пострадавших из-за жестокого обращения, способны возникнуть социально-опасные формы поведения – насильственного, суицидального и зависимого характера (ПАВ-зависимость, интернет-зависимость, игровая зависимость).

В нашем образовательном учреждении на 2015–2018 годы разработана специальная программа «Жизнь без насилия» по предупреждению жес­токого обращения с несовершеннолетними. Ее цель – соблюдение прав и интересов детей, профилактика жестокости и насилия среди несовершеннолетних, в семье, в образовательном учреждении, мобилизация потенциальных возможностей личнос­ти в соответствии с ее реальными притязаниями.

Своими основными задачами педколлектив считает: способствовать созданию условий для воспитания личностной зрелости учащихся, их высокой самооценки и адекватного функционирования в среде, предот­вращать факты жестокого обращения с несовершеннолетними, оказывать социальную, психологическую, педагогическую помощь ребятам, ставшим жертвами жестокого обращения, формировать негативное мнение у учащихся ко всем формам такого отношения к детям.

Но решение этих задач невозможно без прямого участия взрослых. Поэтому ставится цель – поддерживать родителей, формируя устойчивые взгляды на воспитание, отношения в семье, разрешение конфликтов. Помимо того, мы должны создать информационное и методическое руководство для педагогов, родителей, учащихся по профилактике насилия и жестокого обращения, проводить работу по профилактике «эмоционального выгорания» педагогов, исключению разрушительных способов самоутверждения на зависимых учениках.

Как результат, ожидаем увеличение количества детей, подростков и молодежи, получивших достоверную информацию о проблеме жестокости и насилия и путях ее преодоления, повысивших собственную самооценку, улучшение их здоровья и качества жизни, отношений с окружающими.

В соответствии с программой работа ведется по четырем основным направлениям. Это организационная деятельность, включающая формирование электронного банка данных о социально незащищенных семьях и их детях, мониторинг семей «группы риска». Это и профилактическая работа с обучающимися – их анкетирование с целью выявления случаев жестокого обращения, организация встреч со специалистами служб и ведомств профилактики, посещение на дому учащихся, имеющих проблемы в семье, контроль за занятостью во внеурочное время, индивидуальная работа социального педагога с ребятами из группы риска.

Не менее важна профилактическая работа с родителями. Обязательны ранняя профилактика семейного неблагополучия, включение вопроса «О профилактике насилия над несовершеннолетними» в обсуждение на общешкольном родительском собрании, посещение семей с целью выявления случаев жестокого обращения, индивидуально-профилактическая работа с семьями, состоящими на различных видах учета, выявление семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, и работа с опекунами. Четвертое направление работы – защитно-охранная деятельность. То есть создание системы сбора и анализа информации, контроля за решением проблем социальной жизни детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, патронат семей.

Уверен, работа по диагностике и профилактике поведения, ведущего к нарушению прав ребенка в семье, в школьном коллективе, закономерно должна включать в себя коррекционный блок. В наиболее развернутой форме коррекционные задачи включают в себя специальные занятия с детьми, испытывающими трудности в адаптации к школе, в оптимизации стиля общения с другими ребятами.

Что касается родителей – это коррекционные занятия с целью преодоления трудностей семейного воспитания и изменения установок по отношению к трудному ребенку. Их можно вести в форме групповых дискуссий по темам уже проведенных информационных бесед (в качестве ведущих подобного рода групповых обсуждений проблем семейного воспитания выступают воспитатели и психолог образовательного учреждения), в форме анализа конкретной проблемной ситуации, в форме тренинговых занятий, включающих в себя элементы тренинга коммуникативной компетентности, ролевой идентификации, личностного роста.

А в целом – от каждого из нас зависит предупреждение насилия над учащимися школы. От нашего внимания, неравнодушия и компетентности.