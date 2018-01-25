Школа – через дорогу

Дело в том, что эта часть Уральска лет 10 назад была роздана очередникам на землю под малоэтажную застройку. За эти годы бывшие пустыри «обросли» домами, была подведена инфраструктура: электричество, вода и газ, а вот школы до недавнего времени не было. Ученики, живущие в ПДП-2, – именно такое неблагозвучное имя пока носит новый район, были вынуж­дены ходить, а точнее, ездить в единственную в «Деркуле» школу № 12. Естественно, не рассчитанная на большое количество новых учеников, она была переполнена, работала в 3 смены, да и добираться до учебного заведения ребятам приходилось с трудностями.

...До недавнего времени внук местной жительницы Нуржамал Аймухановой, Усман Магзом, вставал очень рано, чтобы к 7.20 успеть на автобус, который отвозил местных ребят на занятия. Теперь второклассник сможет поспать подольше, потому как до новой школы ему рукой подать. Бабушка мальчика рада не только за своего внучка, но и за остальных ребят, которым предстоит учиться здесь. Главное, говорит она, чтобы дети не ленились, с интересом набирались новых знаний.

Поменять место работы в связи с открытием новой школы решила учительница казахского языка и литературы Индира Бисенгалиева. Раньше девушке приходилось ездить через весь город в школу № 13, в которой она раньше преподавала. Сейчас до ее рабочего места – 2 шага.

Новая школа рассчитана на 600 ученических мест с учетом всех современных требований: с предметными кабинетами и лабораториями, Интернетом и мультимедийными классами. Здесь есть библиотека с читальным залом, 2 спортивных и актовый залы, столовая и мастерские, а также 4 кабинета–мини-центра, рассчитанные на 100 детей.

По словам акима Западно-Казахстанской области Алтая Кульгинова, увеличение численности населения свидетельствует об экономическом росте, повышении благосостояния жителей.

– В прошлом году на выделенные из бюджета три с половиной миллиарда тенге были построены 4 школы. Это очень радостное для областного цент­ра событие, поскольку ежегодно количество школьников увеличивается. Только за год прибавилось порядка 3 тысяч учеников. Это очень хорошие в демографическом аспекте показатели, – подчеркнул он. – В новой школе имеется Интернет, она обеспечена онлайн-контентом. Теперь самое главное для нас – чтобы школьники получали качественное образование.

Глава региона также заявил, что в нынешнем году в микрорайоне начнется строительство дорог. Кстати, местные ветераны уже озаботились переименованием ПДП-2, предложив назвать мик­рорайон «Сарыарка». По словам акима города Уральска Мурата Мукаева, предложение находится на стадии рассмот­рения ономас­тической комиссией. В ближайшее время также предстоит дать имена здешним улицам.