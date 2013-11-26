Школа cтала домом дружбы

Культура
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Красочный фестиваль отразил всю культурную палитру этносов, проживающих в нашей стране. Ученики младших классов представили музыкальные и поэтические номера, рассказали о народных обычаях и традициях. Отдельно за общим дастарханом прошла презентация, а точнее, дегустация национальных блюд.

Большой интерес публики вызвал творческий конкурс, в ходе которого юные артисты задорно исполнили казахский, русский, уйгурский, украинский и таджикский танцы. Отличились вокальная группа «Элегия» из поселка Жетыген, а также танцевальные ансамбли «Наири», «Нам Сон», «Лотос» и «Арго».

Как отметил председатель жюри, глава общества «Элеф­терия» Георгий Иорданиди, чем раньше дети приобщаются к своей культуре и познают традиции соседей, тем легче воспитать в них такие качества, как патриотизм, толерантность, уважение друг к другу. В школе № 17 обучаются представители 29 этносов, и это учебное заведение стало своего рода поселковым домом дружбы.

Наиболее активным участникам конкурса, как школьникам, так и их педагогам, организаторы в торжественной обстановке вручили почетные грамоты и ценные призы.

Асет КАЛЫМОВ, Алматинская область

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