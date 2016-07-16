​Школа для аула

До этого времени дети учились в здании, построенном десятилетия назад местными жителями методом асара. Строение давно пришло в негодность, и неудивительно, что местные жители и педагоги опасались за безопасность детей. К тому же, в нем с трудом вмещались все школьники.

В новой школе просторные спортивный и актовый залы, кабинеты оснащены новейшим оборудованием. В таких условиях учиться – одно удовольствие. К слову, небольшое село славится своими учениками, ставшими известными учеными и академиками. Так что молодому поколению жанаталапцев есть на кого равняться.

«В нашей школе созданы все условия для обучения детей на трех языках, – отметил Ержан Кадырби, директор школы села Жанаталап. – Особое внимание уделяется внедрению трехъязычного образования. Преподавание английского в младших классах ведется по современным методикам с использованием лингафонного кабинета. Также есть мультимедийные кабинеты химии и физики. Все они готовы к эксплуа­тации в новом учебному году».