Школа для лидеров Свежий выпуск 384 Людмила КОРИНА, Уральск

Лекции были посвящены разъяснению задач государственной этнополитики, обозначенных в Плане нации «100 конкретных шагов», вопросам формирования национального единства, толерантности и казах­станской идентичности. На семинарах и тренингах обсуждались также различные аспекты воспитания патриотизма.

Важное внимание уделялось повышению деловой активности, взаимодействию общественных объе­динений и коммерческих структур. Отмечалось, что в числе самых актуальных остается проблема трудоустройства, в том числе выпускников вузов и колледжей. В ходе обмена опытом говорилось о прео­долении конфликтных ситуаций, работе с трудными подростками. Речь шла и о том, что молодежному лидеру необходимо умение убеждать, отстаивать свою точку зрения. Уральцы подготовили для гостей большую экскурсионно-культурную программу с посещением музеев и достопримечательностей одного из самых древних городов Казахстана.



