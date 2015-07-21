Школа для лидеров

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Людмила КОРИНА, Уральск
Лекции были посвящены разъяснению задач государственной этнополитики, обозначенных в Плане нации «100 конкретных шагов», вопросам формирования национального единства, толерантности и казах­станской идентичности. На семинарах и тренингах обсуждались также различные аспекты воспитания патриотизма.
Важное внимание уделялось повышению деловой активности, взаимодействию общественных объе­динений и коммерческих структур. Отмечалось, что в числе самых актуальных остается проблема трудоустройства, в том числе выпускников вузов и колледжей. В ходе обмена опытом говорилось о прео­долении конфликтных ситуаций, работе с трудными подростками. Речь шла и о том, что молодежному лидеру необходимо умение убеждать, отстаивать свою точку зрения. Уральцы подготовили для гостей большую экскурсионно-культурную программу с посещением музеев и достопримечательностей одного из самых древних городов Казахстана.

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