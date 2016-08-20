​Школа для всех!

На площади в 200 кв. м размещены 8 кабинетов. К примеру, зал для занятий лечебной физкультурой оснащен различными тренажерами, шведской и стенкой для скалолазания, тактильная дорожка позволит развить детям моторику, а в сухом бассейне с шариками ребенок может расслабиться.

– Для снятия стресса дети могут побыть в сенсорной комнате: мягкий пол и стены позволят избежать каких-либо травм, – рассказал исполняющий обязанности заведующего кабинетом психолого-педагогичес­кой коррекции № 3 Улан Куаныш. – В музыкальной комнате ребята смогут получать релаксацию. Еще одна из новых методик лечения – пескотерапия.

– К сожалению, даже открытие этого центра полностью не решит проблему, – отметила методист управления образования Астаны Гульнара Камашева. – Население города растет, поэтому становится все больше детей, нуждающихся в коррекционной помощи. Чем раньше начнем коррекцию, тем быстрей наступит­ улучшение состояние детей, а также их родителей, которым приходится нести высокие физичес­кие и психологические нагрузки. Мы очень рады, что не только государство, но и частные компании стремятся помочь таким семьям. Например, в нынешнем году BI Group провела здесь капремонт, в прошлом – в рамках 20-летия компания вручила 20 ребятам, обучающимся на дому, ноутбуки с подключением к Интернету.

По словам директора корпоративного фонда «Болашак» Динары Чайжунусовой, деньги на создание этого центра были собраны во время VIII зимнего благотворительного бала, который состоялся в декабре 2015 года. Мероприятие прошло под девизом «Каждый ребенок достоин школы». Было собрано около 28 млн тенге, которые пошли на открытие этого центра и еще нескольких кабинетов для детей с особыми потребностями в разных школах. К слову, одним из членов попечительского фонда является глава компании BI Group Айдын Рахимбаев, благодаря которому сделан быстрый и качественный ремонт, сооружен пандус, установлена сантехника.

Замечу, что в Астане действует несколько центров для ребят с особыми потребностями, в частности для детей с ослабленным зрением, проблемами слуха, для аутистов. В будущем планируется увеличение сети таких центров.