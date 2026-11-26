фото пресс-службы МКИ РК

В ходе встречи, состоявшейся в стенах Большого концертного зала им. Еркегали Рахмадиева, выдающая­ся певица, народная артистка СССР, Қазақстанның Еңбек Ері Бибигуль Тулегенова поделилась с молодыми вокалистами и их наставниками богатейшим творческим опытом, что накоплен ею за долгие годы преданного служения сцене.

Занятие было посвящено вопросам постановки голоса и вокальной подготовки. Отдельно участники мастер-класса говорили о том, как совершенствовать методики обучения начинающих исполнителей. Особое внимание Бибигуль Тулегенова уделила формированию правильных певческих навыков.

Студентам и преподавателям консерватории эта встреча подарила уникальную возможность учиться у мастера напрямую. Очень скоро разговор вышел за рамки техники. Собравшиеся обсудили актуальные вопросы вокального образования, указав на необходимость бережно сохранять и приумножать традиции казахстанской вокальной школы.

Сказанное в этот день еще долго будет звучать в консерваторских аудиториях и на репетициях. А однажды нынешние студенты сами встанут перед юными вокалистами и, возможно, начнут урок с тех же слов, что услышали от Бибигуль Тулегеновой.