Школа и человеческий потенциал

Образование
Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

Глава государства в Послании народу Казахстана затронул важную тему защиты прав педагогов и освобождения их от излишней нагрузки. Этот вопрос в числе других подняли участники XV Международной научно-практической конференции Назарбаев Интеллектуальных школ в Астане. Они обсудили, как цифровые технологии могут облегчить работу учителя и какие условия важны ребенку для получения качественного образования. Конференция «Школа и человеческий потенциал: качество и равные возможности» включала 38 тематических секций, мастер-классы и дискуссии.

Фото: пресс-служба НИШ

Открывая мероприятие, советник Президента РК по социальным вопросам Алексей Цой напомнил, что в школах учатся 4,1 млн детей. Человеческий капитал – это стратегическое пре­имущество Казахстана и одновременно большая ответственность.

– Хорошая школа не должна быть привилегией крупных городов, – отметил Алексей Цой. – Мы должны добиться того, чтобы каждый ребенок независимо от места проживания или социального статуса семьи имел доступ к качественному образованию. Способности и потенциал есть у каждого школьника, и мы обязаны создать условия для их полноценной самореализации.

Председатель Комитета по социально-культурному развитию Курултая Асхат Аймагамбетов сообщил, что во исполнение поручения Главы государства депутаты подготовили специальный законопроект для защиты педагогов от излишней нагрузки и поддержки их профессионального развития. По его словам, переход к цифровым инструментам не всегда облегчает работу. Если бумажная отчетность сохраняется, а к ней добавляются электронные формы и требования разных платформ, времени на учеников больше не становится.

– В отношении любой новой информационной системы, внедряемой в школе, необходимо задавать один вопрос: «Экономит ли она время учителя или возлагает на него дополнительную работу?» – продолжил Асхат Аймагамбетов.

Депутат считает, что возможности искусственного интеллекта необходимо использовать для облегчения повседневных задач педагога. Например, адаптировать материал или дать ученику дополнительные задания для практики. Освободившееся время можно направить на детей, подготовку к урокам, профессиональное развитие. Учителю необходимо время на освоение новых методов, а для исследовательской работы – возможность взаимодействовать с коллегами.

Асхат Аймагамбетов считает, что ИИ дает поддержку школам с ограниченными ресурсами. Но, по его мнению, доступ к одному инструменту не означает пользы для всех детей.

– Есть риск усиления неравенства. Один школьник использует инструмент вместе с учителем или родителем, который помогает разобраться в рассуждениях. Другой просто копирует готовый текст. Доступ к технологиям важен, но доступ к качественному преподаванию еще важнее, – подчеркнул депутат.

Правила использования ИИ должны быть понятны учителю, ребенку и родителям. Особое внимание депутат предложил уделять читательской грамотности. Умение понимать прочитанное нужно даже для решения математической задачи.

Председатель правления «Назарбаев Интеллектуальные школы» Ануар Жангозин обратил внимание на обозначенную в Послании проблему излишней отчетности учителей. Отсутствие согласованности между платформами вынуждает их вносить большой объем данных в разные системы.

В НИШ одним из направлений работы стало упрощение аттестации. Учителя только один раз вводят свои данные, которые сохраняются и интегрируются с другими базами.

– Этот процесс очень важен для каждого педагога. Мы постарались максимально его оптимизировать, в том числе с точки зрения внесения данных в цифровые платформы. В ежедневной работе также стремимся к интеграции, чтобы не было необходимости заполнять информацию в разных системах, – пояснил Ануар Жангозин.

В ходе конференции он рассказал о распространении опыта НИШ. Более 400 выпускников программы «1 000 лидеров изменений в образовании» сегодня руководят школами, в том числе «Келешек мектептері». Совместные проекты охватили свыше 300 общеобразовательных организаций, около 240 тыс. учащихся и порядка 20 тыс. учителей.

– Качество уроков, профессиональное мастерство педагога и развитие ученика всегда были в центре внимания НИШ. Наша дальнейшая задача – совершенствовать результаты, изучать международный опыт и вместе с коллегами обсуждать эффективные подходы. Конференция открывает для этого новые возможности, – резюмировал глава НИШ.

#школа #НИШ #конференция

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