Школа имени фронтовика

Лучшим подарком к столетию ветерана Великой Отечественной войны Абдраша Назарбекова стали представления о награждении орденами Красной Звезды и Александра Невского, пополнившие архив наследников победителя.

Важные документы появились у них благодаря тому, что военные архивы переводятся в электронный формат и становятся доступны. Ознакомиться с представлениями на награждение могут и учащиеся Шымкенсткой средней школы № 87, которой недавно присвоено имя Абдраша Назарбекова. Здесь создан уголок, посвященный фронтовику, удостоенному высоких боевых наград, а во дворе школы установлен бюст.

– Эти документы для нас очень важны, потому что папа не привез с фронта ни одной фотографии, – отмечает Жамал Назарбекова, дочь фронтовика. – Он вообще мало рассказывал о тех страшных годах. При этом не раз говорил, что, выйдя на пенсию, обязательно поедет в Подольский военный архив, чтобы написать книгу воспоминаний о своем боевом пути в составе Северо-Западного и Прибалтийского фронтов. Увы, не успел...

Воссозданием боевого пути и военных подвигов занялись потомки ветерана, а также ученики школы, которая теперь носит имя Абдраша Назарбекова. Лучшим помощником в этом деле стал военный билет, в котором зафиксированы все продвижения по службе и участие в боях.

Первая боевая награда фронтовика – орден Красной Звезды. Тогда он воевал на Северо-Западном фронте, был командиром стрелкового взвода. Награду по представлению Министерства обороны СССР вручили за большие заслуги в военное время, за личное мужество и отвагу в боях, отличную организацию и умелое руководство боевыми действиями, способствовавшими успеху советских войск.

Вскоре Абдраша Назарбекова назначили командиром штрафной роты 1-й и 3-й ударной армии на Прибалтийском фронте. Чтобы командовать таким контингентом и проводить воспитательную работу с бойцами, требовался честный и авторитетный командир, прошедший не только специальную проверку, но и закаленный в боях. Абдраш, имеющий среднее специальное педагогическое образование и награжденный орденом Красной Звезды, подходил для этого как никто другой.

Выбор оказался исключительно точным. Командир роты в очередной раз отличился в боях, сумев спланировать внезапное, смелое и стремительное нападение на врага, позволившее нанести крупное поражение. При этом потери личного состава роты были минимальные. Родина оценила этот подвиг, и на груди молодого командира засиял орден Александра Невского – достаточно редкая и потому очень ценная боевая награда.

Потом было серьезное ранение. Осколки прошили тело бойца насквозь. Выжить ему удалось только потому, что солдаты вынесли на руках своего командира. Жестокие бои на территории Прибалтики отправили его на больничную койку, в госпиталь 1324, базировавшийся в городе Молотове. Именно оттуда он отправил единственное письмо, написанное за все годы войны, указав на треугольнике не только номер госпиталя, но и отделения и даже палаты, в которой лечился.

В родной аул солдат вернулся нескоро – только на исходе зимы 1945 года, после длительного лечения его комиссовали.

В местном военкомате фронтовику предложили преподавать начальную военную подготовку в средней школе им. С. М. Кирова в Арыси. Спустя полтора года Абдраша Назарбекова назначили директором школы-интерната. Он заочно окончил историчес­кий факультет пединститута, работал учителем истории, директором школы-интерната им. Н. В. Гоголя. Общий педагогический стаж «Отличника народного просвещения Казахской ССР» составил 37 лет.

Абдраш Назарбеков вместе с супругой вырастили и воспитали восьмерых детей, каждому дали высшее образование. И пусть судьба продолжала порой приносить испытания, своей жизненной стойкостью, трудолюбием и упорством ветеран всегда служил и продолжает служить примером для подрастающего поколения. Память о нем жива.