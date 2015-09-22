Свежий выпуск Школа инженеров будущего Валерий ВЕДЕНКО, Костанайская область

Школа № 15 с казахским языком обучения пост­роена по измененному типовому проекту: к ней «привязан» отдельно стоящий детский сад. В текущем учебном году ее будут посещать 358 учеников 1–9-х классов и 53 воспитанника предшкольной подготовки, размещенных в мини-центре с полным днем пребывания.

Особенностью учебной программы, прямо связанной с участием в проекте «Инженеры будущего», является ее «технократический уклон». Дети будут углубленно заниматься информатикой, робототехникой – в том числе самостоятельно создавать роботов. По таким программам, говорит начальник Костанайского гороно Василий Цымбалюк, занимается ряд школ в самых развитых странах мира, начиная с США, а в СНГ известны только четыре школы в Санкт-Петербурге.

Помимо первоклассного технического оснащения, в 15-ю специально подобран усиленный кадровый состав. Из 33 педагогов трое имеют высшую квалификацию, 17 человек – первую категорию.



