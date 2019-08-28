​Школа на ладони

Около 40% всего бюджета области выделяется на развитие сферы образования. В текущем году эта цифра составила 72 млрд тенге, и с каждым годом финансирование увеличивается. Как подчеркнул аким области Гали Искалиев, выступая перед педагогами области, система образования претерпевает существенные изменения, так как современная реальность диктует новые условия, требующие полной модернизации образовательного процесса. Президент страны Касым-Жомарт Токаев обозначил ряд приоритетных задач, которые поднимут уровень образования на новый этап в соответствии с мировыми стандартами качества. Например, уже в течение 4 лет в 2 раза будет повышена заработная плата учителей, школы переходят на пятидневную рабочую неделю, постепенно будет снижаться нагрузка на учителей, благодаря применению инновационных технологий, облегчающих процесс обучения. Эти и другие моменты обсуждались на встрече педагогов области.

В рамках конференции презентованы новые инновационные идеи в сфере образования. Внимание участников в этот раз привлекли интерактивные стенды с применением 3D-технологий, демонстрирующие работу самого областного управления образования. Разработчики цифровых новинок наглядно показали принцип работы умных стендов.

– Обычные картинки на стенде при наведении на них планшета со специально установленным приложением в нем начинают «оживать», показывая видео, 3D-модели, графики и прочее, – пояснил технический директор по 3D-моделированию и проектированию ТОО «TORUS.KZ» Миржан Мухамбетов.

Представленная 3D-модель типовой школы позволила осмотреть здание не только снаружи, но и заглянуть внутрь, увидеть не только расположение кабинетов, лабораторий, столовой, спортзала, но и даже трубы отопительной системы. Интерактивная книга областного учебно-методического кабинета управления образования ЗКО с QR-кодами дала возможность познакомиться с огромным запасом разработок открытых уроков, кружков, факультативных курсов. Как отметила руководитель отдела Сауле Алимбаева, на каж­дом листе книги представлены разные отделы – дошкольный, школьный и т. д., где помещены работы учителей на двух языках. Любую тему урока можно загрузить через приложение QR-кодов сразу в телефон и прочитать. Здесь же была продемонстрирована часть урока биологии с применением 3D-технологий.

– Новые технологии позволяют разнообразить уроки и лекции, делать образовательный процесс эффективным и визуально объемным. Применение 3D-контента в классе дает возможность наглядно объяснять ученикам школьную программу, способствует «погружению» в тему изучаемого предмета в ходе урока и позволяет мобильно переходить от целой структуры к отдельным ее элементам, от сложного к простому и наоборот. Например, учебный интерактивный контент для среднего школьного образования состоит из сочетания тестов, 3D-видео, моделирования, виртуальных лабораторий, интерактивных заданий, игр, а также текстов, изображений и гиперссылок, – рассказал преподаватель по прог­раммированию STEM Academia Юрий Десяцков и продемонстрировал на экране модель человеческого глаза. Пользователи 3D имеют возможность детально изучить внутреннее строение глаза, «попутешествовать» по его сосудам, проникнуть внутрь каждой клетки и для более глубокого понимания объекта ответить на вопросы теста. И здесь интерактивность является важным методом обучения, так как биологические объекты очень трудно визуализировать.

Но несмотря на огромный рывок в сфере педагогических инноваций, по-прежнему остаются проблемы в недостаточном охвате детей, в частности дошкольным образованием.

– Сегодня система дошкольного образования области представлена 507 дошкольными организациями, более 60 из которых – частные. Доля детей, охваченных дошкольными организация­ми, составляет 78,4% от общего количества детей в возрасте от 1 года до 6 лет и 100% в возрасте от 3 до 6 лет. Проведенный анализ, в том числе обращений и жалоб родителей на качество дошкольного воспитания и обучения, предоставляемых частными дошкольными организациями, выявил системные проблемы. В первую очередь это недостаток квалифицированных кадров. Из 456 воспитателей базовое дошкольное образование имеют только 54,1%, или 247 человек. Этот показатель среди государственных детских садов составляет 89%, – отметил аким области.

Также он отметил слабую методическую обеспеченность частных дошкольных организаций и отсутствие подотчетности их работы.

– Невозможно отследить посещаемость детей в детских садах, в которых размещен государственный заказ. Акимам районов и города, управлению образования совместно с региональной палатой предпринимателей необходимо принять все необходимые меры для повышения качества дошкольного обучения и воспитания в частных дошкольных организациях, создать мониторинговые группы из числа представителей гражданского общества для повышения ответственности частных садов за качество предоставляемых услуг. Также необходимо использовать биометрические технологии для автоматизированной фиксации посещения детьми частных садов, – подчеркнул Гали Искалиев.

В ходе совещания затронуты и такие проблемы, как развитие образовательного процесса в малокомплектных школах, число которых в области достигает 59,1% от общего количества, или 225 школ, дальнейшее внедрение дуального обучения в системе профессионально-технического образования, которое должно ориентироваться на потребность региона в соответствующих кад­рах, слабое продвижение проектов государственно-частного партнерства в сфере образования и другие.

О переходе на 12-летнее образование и новых проектах Министерства образования и науки рассказала и. о. председателя Комитета по защите прав детей Гулнаш Кошкарова. В текущем году министерство реализует проект «Легкий портфель», поз­воляющий разгрузить рюкзаки учащихся, так как учебниками можно будет пользоваться только в школе, а дома заниматься по виртуальным, которые станут доступными на сайте МОН.

На августовской конференции была организована работа 20 секций с охватом более 1 300 учителей и преподавателей, где рассмат­ривались нормативно-правовые акты и дальнейшая реализация обновленного образования, а также совершенствование воспитательной работы в рамках государственной программы «Рухани жаңғыру». В ходе пленарного заседания сос­тоялось награждение педагогов. Аким области Гали Искалиев вручил победителям конкурса «Лучший педагог» дипломы и ценные подарки. Заслуженные деятели сферы образования удостоились медали им. Ы. Алтынсарина, а также благодарственных писем и почетных грамот.