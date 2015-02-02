Школа начинающих фермеров

731
Асет КАЛЫМОВ
Организатором конкурса выступил Фонд местных сообществ Енбекшиказахского района, который при поддержке районного акимата и одной из крупных производственных компаний уже пятый год подряд реализует программу «Развитие сельских регионов». За это время около 500 аулчан прошли курсы начинающих предпринимателей в агробизнес-центре поселка Шелек. Энтузиасты, радеющие за подъем села, обучают земляков навыкам земледелия, основам бухгалтерского учета, предоставляют малоимущим юридические и медицинские услуги. Проект включает также цикл лекций по агрохимии, садоводству, влагосберегающим технологиям, сбыту сельхозпродукции. Все это делается совершенно бесплатно, за счет спонсорской помощи.
Как отметила исполнительный директор Фонда местных сообществ Бакыт­гуль Ельчибаева, главная цель – помочь сельским жителям начать собственный бизнес в родных местах, развивать фермерское дело. В результате уровень жизни в аулах подтянется к городскому, будут решены многие социальные проблемы. В обучающих семинарах принимают участие не только фермеры, но и многодетные матери, инвалиды, безработная молодежь. Теперь аграрии, применив инновационные технологии по обработке почв, расширяют посевные площади, а начинающие предприниматели, освоив азы финансовой грамотности, составляют бизнес-планы и открывают пекарни, швейные цеха, интернет-клубы. Так, благодаря усилиям общественников, за 2 года в Енбекшиказахском районе появилось около 20 малых предприятий, работу в которых получили несколько десятков человек.
Всего на конкурс бизнес-идей было подано 53 заявки, из которых члены жюри – фермеры, ученые-агрономы, экс­перты микрокредитных организаций – отобрали 6 лучших. В их числе проекты по созданию теп­лицы, овощехранилища, производству кормов, пчеловодству, открытию парикмахерской. Победителям конкурса – жителям сел Ащысай, Колды, Тескенсу, Шелек и Ащыбулак – вручили безвозмездные гранты на закупку необходимого оборудования и запуск предприятий. Виновники торжества – Байбатша Кожайба, Рауан Асыкбай, Гульнар Мухадиева и Айкелди Розаков – вкратце рассказали о своих ближайших планах, выразив уверенность в том, что их успешный пример послужит отправной точкой для роста предпринимательства на селе.
Поздравив с победой авторов лучших стартап-проектов, заведующий Высшей школой фермеров при Казахском национальном аграрном университете Алик Сагиндыков подчеркнул, что такие инициативы, идущие снизу, необходимо поддерживать и этот уникальный опыт по взаимодействию власти, НПО, бизнеса и науки следует внедрить во всех регионах страны.

