На базе Палаты предпринимателей состоялся ежегодный курс «Педагогика обучения на рабочем месте. Аттестация специалистов-наставников».

Для 40 специалистов из 20 частных компаний занятия провела заместитель директора департамента развития человеческого капитала НПП РК «Атамекен», тренер-мультипликатор Ляззат Шонаева, прошедшая обу­чение в рамках международного проекта «Школа наставничества» в Германии.

За парту сели инженеры, энергетики, технологи, экологи производственной безопасности, шеф-повара, швеи, HR-специалис­ты, одновременно являющиеся наставниками на производстве. Все они работают в частных компаниях и после обучения смогут готовить кадры непосредственно на рабочем месте.

В течение двух дней слушатели изучали организационно-правовые механизмы и задачи дуального обучения, его педагогические основы и технологии, методи­ческие приемы и их применение, структуру и планирование обучения на рабочем месте, а также методы проведения инструктажа.

Программа курса включала в себя также изучение основ корпоративной культуры и командообразования, продуктивных коммуникаций и даже возрастной психологии. По завершении семинара участники получили сертификаты наставника и были внесены в Реестр наставников при НПП РК «Атамекен».

Как считает заместитель директора Палаты предпринимателей Шымкента Максат Откелбаев, институт наставничества позволяет успешно решать задачи по адаптации и обучению новых работников, проводить эффективную кадровую политику на предприятиях мегаполиса. Таким образом компании не только помогают раскрыть потенциал своего персонала, но и снижают текучесть кадров.

В Шымкенте «дорожная карта» внедрения дуального обучения осуществляется по 31 специальности и 41 квалификации. Свыше 170 предприятий стали ее участниками и приняли вместе с восемью учреждениями технического и профессионального обучения условия для дуальной подготовки более двух тысяч студентов.

Специалисты Палаты предпринимателей Шымкента сейчас проводят мониторинг потребности предприятий в профессиональных кадрах и делают оценку возможности высвобождения работников. Результаты исследования будут использованы для формирования государственного образовательного заказа на подготовку кадров с высшим и техническо-профессиональным образованием.

Для определения потребнос­тей работодателей на 2023–2025 годы в городе планируется опросить около четырех тысяч юридических лиц и представителей субъектов предпринимательства.