Школа наставничества

Статьи
0
Любовь Доброта, Шымкент

Проблему дефицита квалифицированных наставников на производстве решают предприятия города.

На базе Палаты предпринимателей состоялся ежегодный курс «Педагогика обучения на рабочем месте. Аттестация специалистов-наставников».

Для 40 специалистов из 20 частных компаний занятия провела заместитель директора департамента развития человеческого капитала НПП РК «Атамекен», тренер-мультипликатор Ляззат Шонаева, прошедшая обу­чение в рамках международного проекта «Школа наставничества» в Германии.

За парту сели инженеры, энергетики, технологи, экологи производственной безопасности, шеф-повара, швеи, HR-специалис­ты, одновременно являющиеся наставниками на производстве. Все они работают в частных компаниях и после обучения смогут готовить кадры непосредственно на рабочем месте.

В течение двух дней слушатели изучали организационно-правовые механизмы и задачи дуального обучения, его педагогические основы и технологии, методи­ческие приемы и их применение, структуру и планирование обучения на рабочем месте, а также методы проведения инструктажа.

Программа курса включала в себя также изучение основ корпоративной культуры и командообразования, продуктивных коммуникаций и даже возрастной психологии. По завершении семинара участники получили сертификаты наставника и были внесены в Реестр наставников при НПП РК «Атамекен».

Как считает заместитель директора Палаты предпринимателей Шымкента Максат Откелбаев, институт наставничества позволяет успешно решать задачи по адаптации и обучению новых работников, проводить эффективную кадровую политику на предприятиях мегаполиса. Таким образом компании не только помогают раскрыть потенциал своего персонала, но и снижают текучесть кадров.

В Шымкенте «дорожная карта» внедрения дуального обучения осуществляется по 31 специальности и 41 квалификации. Свыше 170 предприятий стали ее участниками и приняли вместе с восемью учреждениями технического и профессионального обучения условия для дуальной подготовки более двух тысяч студентов.

Специалисты Палаты предпринимателей Шымкента сейчас проводят мониторинг потребности предприятий в профессиональных кадрах и делают оценку возможности высвобождения работников. Результаты исследования будут использованы для формирования государственного образовательного заказа на подготовку кадров с высшим и техническо-профессиональным образованием.

Для определения потребнос­тей работодателей на 2023–2025 годы в городе планируется опросить около четырех тысяч юридических лиц и представителей субъектов предпринимательства.

Популярное

Все
Жену подозревают в убийстве супруга в Лисаковске
В Казахстане при взаимодействии госорганов, бизнеса и общественности необходимо реформировать систему расширенных обязательств производителей (РОП), считают участники рынка
Махтумкули и казахская литература
Закон к браконьерам суров. Но прежде нарушителей надо задержать. А кто будет их задерживать, если материально-техническая база природоохранных служб оставляет желать лучшего?
В Алматинской области нарастает угроза масштабного весеннего половодья
С начала года в республике выявлено свыше 400 преступлений, связанных с наркотиками
В Восточном Казахстане накануне паводка волонтеры помогают убирать снег
Свыше тысячи лиц, стоявших в очереди на жилье незаконно, выявлено в ходе антикоррупционного мониторинга
Труп в багажнике авто: погибшей оказалась сотрудница акимата Актюбинской области
В Минобороны РК прокомментировали информацию из соцсетей о поставках военной техники в Украину
Без неоправданных рисков
С наркотиками и оружием задержали водителя Gelandewagen в Шымкенте
Цвет телефона выдал преступника полицейским Караганды
Здесь учат летать
Крепкие телом и духом
Всем миром
Батальные сцены минувших лет...
Сохранить сокровище предков
Путешествуя по стране
Касым-Жомарт Токаев принял госсекретаря США
"Здесь нет никакого криминала" – Жумангарин высказался о происхождении 10 квартир в Актобе
Мясника убили во время спора о разделке туши в Туркестане
"Караганда, Кызылорда, кафе Астаны у меня берут": волонтеры под видом покупателей вышли на поставщика собачатины
Уголовное правосудие: преодоление стереотипов
"Стыдно, если с лопатой увидят знакомые": предпочел колонию уборке улиц житель ВКО
Спецоперация КНБ: ликвидирован канал поставки оружия в Казахстан
Туркестанец притворялся девушкой и вымогал деньги через соцсети
Президент поручил главе "QazaqGaz" продолжить реформирование газовой отрасли
Смаилов: Необходимо поддерживать высокую динамику развития строительной отрасли Жетысуской области
"Полчища клопов и тараканов": волонтеры сняли на видео квартиру одинокой матери с детьми в Актобе
Роды приняли в патрульной машине полицейские Караганды
Пропавшую актюбинку нашли мертвой в салоне чужого авто
71,7% казахстанцев считают, что страна движется в правильном направлении – соцопрос
Стартовал прием заявок на первую национальную премию телесериалов Nauryz
Спецоперация КНБ: в Мангыстау задержали преступную группу, истреблявшую сайгаков
Стартовали II зимние спортивные игры "Дети Азии"
Смерть сенатора Гульмиры Каримовой обернулась уголовным делом
Водитель проехал по аллее перед мавзолеем Ходжи Ахмеда Яссауи (видео)
Жителя Туркестанской области избили и отобрали лошадь
Два автобуса с иностранцами застряли на трассе в Актюбинской области
Льготное автокредитование: как подать заявку
Казахстан планирует существенно нарастить производство товарного газа и электроэнергии к 2029 году
Токаев подписал закон о цифровых активах
Поправки в Налоговый кодекс подписал Токаев
Отец пытался вскрыть себе вены на глазах у детей в Таразе
Президент утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях
Водители автобусов в Семее решили начать неделю невыходом на работу
Собиравшую ягоды женщину застрелили в СКО: осужден бывший полицейский
Еще раз о кино
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
Астанчанин выбросил из окна 4-летнего племянника, зарезал тёщу и спрыгнул с 7-го этажа
Источник достоверности и правдивости
У каждого вайнаха есть своя казахская история
Из космоса опасные сигналы
Сбой в работе сайта по автокредиту объяснили в ФРП
Второе за сутки землетрясение произошло в Турции. Число жертв превысило тысячу человек
Костанайцы стали меньше платить за тепло
Сразу в трех регионах Казахстана ощутили землетрясение
На избившую парня студентку колледжа завели уголовное дело в Алматы
В Мангистау выявили незаконную схему транзита автомобилей

Читайте также

Путешествуя по стране
Жаркий лед
От старого к новому
Юбилейные рубежи

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]