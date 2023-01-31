Школа, построенная тяп-ляп

Общество
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Асет Калымов, Алматинская область

Учебное заведение, построенное в селе Айтей в 2008 году, превратилось в заброшенный объект.

Как мы уже сообщали, при строительстве школ в регионе выявляется множество нарушений, связанных с низким качеством работ, затягиванием сроков ввода объектов в эксплуатацию, отсутствием контроля со стороны курирующих госорганов. Один из таких примеров – школа в селе Айтей Карасайского района, на возведение которой из госбюджета выделялось 378,1 млн тенге. Учебное заведение, рассчитанное на 450 мест, ввели в эксплуатацию в 2008 году, но спустя некоторое время фундамент здания дал осадок, на стенах появились трещины. Местные власти хотели было сделать кап­ремонт, но передумали.

А уже в 2018 году в рамках механизма государственно-частного партнерства в поселке началось строительство другой, более просторной школы, рассчитанной на 1 200 мест. В ходе церемонии ее открытия в 2020-м представители районного и областного акиматов отметили, что учебное заведение способствует решению важной задачи по ликвидации трехсменного обучения. На громадной территории учреждения были обустроены теннисный корт, баскетбольная площадка, футбольное поле и беговая дорожка.

В итоге сельские ребята все как один пошли учиться в новую школу, а старый храм науки так и стоит теперь неприкаянный, никому не нужный. Хотя какой же он старый, если объекту нет еще и пятнадцати лет? Здание огорожено, но не охраняется. В последнее время там обитают бомжи, а во дворе, полном мусора, снуют бродячие собаки, пасутся даже лошади (!).

Как рассказывают местные жители, ворота школы открыты, окна разбиты, любой желающий может проникнуть внутрь. По их словам, здание аварийное, ремонту не подлежит. Остается лишь снести сооружение, а на его месте лучше построить врачебную амбулаторию.

Сельчане недоумевают: «Как могли чиновники подписать акт о приемке выполненных работ при наличии массы недоделок? На строительство школы были потрачены немалые бюджетные средства. И никто не понес ответственности. Куда смотрят правоохранительные органы?»

Впрочем, это не единственная школа в Алматинской области, построенная тяп-ляп. Мы уже писали об учебном заведении села Даулет Талгарского района, также находящемся в аварийном состоянии. Объект ввели в строй в 2019 году, а сегодня там идет капитальный ремонт. Сельские дети ходят на уроки в старую школу.

Таких примеров можно привести немало. Любопытно, что весь этот беспорядок творится на фоне нехватки мест в школах, роста числа учебных заведений с трехсменным обучением. По данному показателю область занимает лидирующую позицию в республике.

К примеру, в селе Кошмамбет Карасайского района дети вынуждены учиться в четыре (!) смены: уроки идут с раннего утра до позднего вечера. В школе, рассчитанной на 600 ученических мест, обучаются 2 400 ребят. В их числе – не только местные, но и приезжие из соседних аулов.

Тяжело не только учащимся, но и педагогам, перешедшим на шестидневный график работы. Недовольны и родители, по словам которых у детей снизилась успеваемость.

По оценкам экспертов, причины дефицита школьных мест – высокая миграция из других регионов страны и демографический рост. В областном управлении образования видят лишь один выход из создавшейся ситуа­ции – ускорить строительство школ, реконструкцию старых объектов. В рамках проекта «Комфортная школа» в ближайшие три года в регионе планируется построить 63 учебных заведения на 68 200 ученических мест.

В общем, планов, как обычно, громадье. Между тем, для их воплощения в жизнь необходимо решить ряд сложных задач, в том числе поиск земельных участков под строительство. А пока детям придется учиться в три, а то и четыре смены, ежедневно ездить в битком набитых автобусах либо ходить пешком в соседние села за «гранитом знаний»…

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