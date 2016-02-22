Курс обучения составляет 10 дней. Этого вполне достаточно, чтобы слушатели получили знания по ведению бизнеса, научились составлять бизнес-план, вести расчеты по налогообложению, изучили порядок участия в государственных закупках и многое другое. Все выпускники вместе с сертификатом получают комплект раздаточных материалов, учебно-методическое пособие по основам предпринимательства, сборники технологий в сфере сельского хозяйства «Путеводитель фермера» и типовых бизнес-планов «100 идей для малого бизнеса», разработанные авторским коллективом Школы предпринимательства.

К слову, сертификат дает преимущественное право предпринимателям области на получение низкопроцентных микрокредитов в МФО «Ырыс». Так что учеба пользуется спросом. С начала года заявки на прохождение курса подали свыше 500 человек, 230 слушателей уже сели за парты в первом потоке. Для того чтобы пройти обучение, не обязательно ехать в Шымкент, школы предпринимательства есть во всех районных филиалах ЦОП.