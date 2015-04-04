Свежий выпуск
Школа ремесел для горожан
Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область
В просторной мастерской, где на видном месте стоят ткацкие станки, всегда много посетителей самых разных возрастов. Второклассница Даша Плохова приходит сюда 3–4 раза в неделю вместе с мамой, которая нарадоваться не может на стремительно раскрывающиеся способности дочки к рисованию.
– Честно говоря, когда в одной из художественных школ города, куда я приве- ла Дашеньку, нам сказали, что принимают на обучение только одаренных детей, у меня руки опустились, – поделилась она.
Художника Виктора Сач-кова пригласили на работу из отдаленного кержацкого села Парыгино в библиотеку специально под новый про- ект «Школа ремесел». В свое время, когда сельский Дом культуры оказался на грани закрытия, он вместе с дру- гими сподвижниками также организовал в Зыряновском районе аналогичную школу ремесел.
В областной центр поза- прошлым летом он с собой привез 5 ткацких станков, 2 из которых чудом уцелели на пыльных чердаках дере- венских домов. Еще 3 Виктор Александрович изготовил самостоятельно, благо, что перед глазами все время находились ценные находки. Именно тогда Сачков прежде научился сам, а позже начал обучать сельских ребят ткать рушники и половички.
Мастер ненавязчиво пред- лагает своим ученикам, будь то пенсионерка или подро- сток, попробовать себя в глине, бересте, рогозе…
– Как-то пришли маль-чишки с желанием заняться резьбой по дереву, но потом попросили разрешения сесть за ткацкий станок, – рассказывает В. Сачков. – Возможно, поначалу ими двигало обычное любопыт- ство, однако вскоре ребята в буквальном смысле забыли обо всем, кроме ткачества.
– Ручное ткачество раз- нообразно еще и техникой воспроизведения. Одна из самых распространенных техник на Руси – браное тка- чество (от слова «бранина»).
Это довольно трудоемкое узорное творчество. Издревле оно применяется для орнаментации рубах, полоте- нец, салфеток, скатертей и других изделий, – дополняет художник.
Поистине фантастическую, по словам Виктора Александровича, обучаемость горожан далеко не простым техникам он объясняет генетической памятью, которая имеется у каждого,чьи предки занимались ремеслами. Вот и получается, что приходит в областную библиотеку иной пенсионер с тем, чтобы записаться на бесплатные компьютерные курсы, а заглянув в мастерскую к Сачкову, начинает самозабвенно изучать технику росписи глиняной посуды. Кто-то остановил свой выбор на лепке из глины, кому-то по душе плетение из рогоза, другой просто хочет научиться рисовать.
А вот мама девочки Даши уверена, что главная причи- на столь быстрого раскры- тия творческого потенциала учеников – в доброте Учителя.
...Почему-то подумалось, что истинный талант и доброта – всегда неразделимы.
Ведь далеко не у каждого художника может возникнуть желание научиться делать своими руками игрушки из глины, утварь для дома и другие забавные вещицы с тем, чтобы впоследствии передавать приобретенные навыки другим людям.

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