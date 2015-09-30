Школа роста Марина ПАРХОМЕНКО, Астана

С достижениями НИШ – проекта, стартовавшего в 2008 году, журналисты ознакомились во время пресс-тура, организованного накануне Дня учителя Службой центральных коммуникаций при Президенте РК в самой первой Назарбаев Интеллектуальной школе физико-математического направления.

Успехов у сети Назарбаев Интеллектуальных школ, а это 20 учебных заведений во всех областных центрах, Астане, Алматы и Семее, немало. На сегодня более 3 000 выпускников учатся в вузах Казахстана и зарубежья, из них 36 человек в текущем году поступили в Назарбаев Университет сразу на первый курс, минуя подготовительный. Анализ программ НИШ, проведенный учеными КазНУ им. Аль-Фараби, показал, что по таким дисциплинам, как «Казахский язык», «Русский язык», «Математика», «Физика», «Химия», «Биология», «Информатика», «Английский язык», «Экология», выпускникам может быть зачтено сразу же до трех кредитов.

НИШ – школы нового типа, в которых дети обучаются по Интегрированной образовательной программе и Программе международного бакалавриата. В стенах школ реализуют две основные задачи – это обучение детей, имеющих способности в области математики, физики, химии и биологии, а также трансляция накопленного опыта для системы среднего образования нашей страны.

– Благополучие человека зависит прежде всего от его конкурентоспособности, и воспитывать в этом ключе нужно с детских лет, – отметила председатель правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» Куляш Шамшидинова. – И, ориентируясь на стандарты стран ОЭСР, на результаты исследований PISA, TIMMS, мы обращаем внимание на функциональную грамотность учащихся. Образовательные программы, реализующиеся в наших школах, имеют очень важное значение и для дальнейшего развития страны.

НИШ действительно шагают в ногу со временем. Обучение идет на трех языках, как того и требует политика трехъязычия, – казахском, русском и английском. Причем на английском преподаются профильные предметы, в том числе математика, физика, химия, биология.

Для формирования языковой среды, для обогащения методическим опытом в школы приглашаются иностранные преподаватели – их сегодня около 300, и они проходят серьезный конкурсный отбор, когда на место претендуют 10–12 человек. В то же время ведется работа по постепенному замещению зарубежных педагогов отечественными специалистами, которых становится все больше.

Но точные науки не поглощают все учебное время. Созданы условия для творческого развития, физического. Нам довелось увидеть, как на уроке по прикладному творчеству семиклассники постигали азы гончарного дела. И еще узнали о том, что домбровый ансамбль победил на конкурсе в Сан-Марино, и так запомнился жителям этого государства, что они пригласили к себе ребят вновь. К услугам ребят прекрасные спортзалы, тренажерный зал, напольные шахматы и прочее.

В школах действует система критериального оценивания, то есть критерии обозначены по каждому классу, предмету, разделу, теме, и они определяют не просто объем знаний, но и способность их применять, анализировать. И, как показали проведенные Кембриджским университетом исследования, 84% детей и 85% родителей ответили, что знают, над чем им надо еще поработать. К слову, итоговые экзамены учащиеся сдают внешнему экзаменационному совету этого же вуза, партнеру НИШ.

Назарбаев Интеллектуальные школы, что касается второго направления работы – трансляции опыта, подготовили на уровневых курсах порядка 50 тыс. педагогов, 647 тренеров, 1 255 руководителей. И с первого сентября НИШ мониторит пилотный проект по внедрению новых образовательных стандартов для начальной школы в 30 учебных заведениях страны. Такой успешный опыт действительно нужно распространять.



