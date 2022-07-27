Школа сельских акимов

Как грамотно выстраивать экономику аула, находить для этого опорные отрасли и повышать предпринимательскую активность населения – эти и другие навыки в рамках проекта «Ауыл аманаты» освоили более 2 300 акимов сел, сельских округов и исполнительных секретарей территориальных филиалов партии «AMANAT».

Итоги проведения обучающих курсов для сельских акимов подвели на площадке пресс-центра партии «AMANAT». В обсуждении приняли участие и. о. директора Академии политического менеджмента партии «AMANAT» Сауле Бактымбет, президент ОО «Ассоциация по развитию сельского бизнеса «Ұлы Дала» Акмарал Бекмурзаева, а также акимы сел и сельских округов.

Сауле Бактымбет напомнила, что на внеочередном ХХІІ съезде «AMANAT» Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил улучшить качество подготовки политических кадров и перейти к системным, полноценным программам обучения, а также проводить выездные тренинги.

Обучающий курс для сельских акимов был подготовлен Академией политического менеджмента партии «AMANAT» в рамках проекта «Ауыл аманаты», который реализуется совместно с Правительством РК. Комплексное обучение проводилось в период с 13 июня по 20 июля во всех 17 регионах страны. По данным организаторов, специальный курс обучения прошли 2 346 акимов сел, сельских округов и исполнительных секретарей территориальных филиалов партии. В качестве спикеров были приглашены 30 сертифицированных тренеров, экспертов в области сельского хозяйства, промышленности и туризма, которые провели в общей сложности 80 семинаров.

Обучение проходило в формате выездных трехдневных семинаров на тему «Повышение компетенций руководителя в сфере роста экономической активности населения с целью повышения доходов». Участники курсов получили знания и навыки в таких направлениях, как: проведение скрининга села, определять специализацию населенного пункта по направлениям производства, бизнеса и хозяйственной деятельности, определять перспективные направления развития сельской экономики. Учились правильно и эффективно разрабатывать прибыльные бизнес-проекты на селе.

По информации президента Ассоциации по развитию сельского бизнеса «Ұлы Дала» Акмарал Бекмурзаевой, в Казахстане на совокупную долю личных подсобных хозяйств приходится 70% производства продовольственных товаров.

– Мы постарались научить участников курса готовить грамотные бизнес-планы, находить источники финансирования проектов, – уточнила она. – Также мы провели тренинги по организации кооперативов и построению цепочек сбыта. Главная мысль – эффективное производство возможно только при строгом соблюдении рекомендаций по технологическим картам вне зависимости от отрасли. Важно не просто требовать роста доходов населения, но показать, как именно это можно сделать.

Акимы сел и сельских округов поделились впечатлениями от учас­тия в программе. Как рассказал аким Бектауского сельского округа Шортандинского района Акмолинской области Аскар Махфуз, на курсе лекторы на конкретных примерах объясняли основы современных инструментов маркетинга, определения перспективных бизнес-проектов.

– Кроме теории, мы разрабатывали бизнес-планы на примере актуальных направлений, таких как кормозаготовка, развитие мясного и молочного животноводства, сыроделие и других. В рабочих тетрадях были наглядно просчитаны проекты, и я уверен, что полученные знания помогут добиться реального повышения доходов граждан, создать постоянные рабочие места, – добавил он.

Как было отмечено на пресс-конференции, партия «AMANAT» уделяет особое внимание вопросу повышения доходов населения. Ведется постоянный мониторинг реализации социально-экономических программ. Партия готовит предложения и рекомендации по внесению изменений в законодательные акты.