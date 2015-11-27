​Школа, в которой есть все

«Мы – патриоты!»

20 ноября около 3 тыс. воспитанников Назарбаев Интеллектуальных школ во всех регионах страны в едином порыве выразили свою поддержку политике Первого Президента Нурсултана Назарбаева. В столице 50 старшеклассников Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления устроили флэшмоб в торгово-развлекательном центре «Азия парк» под патриотическую песню известного певца Кайрата Нуртаса, завершив выступление красочным призывом «Алға, Қазақстан!».

То же самое сделали их сверстники из НИШ Петропавловска, Усть-Каменогорска, Тараза и других городов. Таким образом школьники выразили свою гражданскую позицию, благодарность за возможность учиться, развиваться в хороших условиях и еще раз подтвердили успешность прорывного проекта – Назарбаев Интеллектуальных школ.

– Наша школа в нынешнем году сможет гордиться своим седьмым выпус­ком. Наши выпускники являются студентами ведущих университетов страны и мира, многие уже успешно трудоустроены. За это они благодарны Главе государства, – рассказала после флэшмоба заместитель директора по воспитательной работе столичной школы Эльмира Иманбекова.

Не преминули поддержать своего руководителя сами ученики. Четырнадцатилетняя Сайора Валиева, ученица 8 «D» класса, помимо хорошей учебы, увлекается волейболом, баскетболом и танцами. Она отлично учится с первого класса и рассчитывает на получение нагрудного знака «Алтын белгі». А в будущем мечтает быть дипломатом и служить на благо общества.

– Из предметов мне нравятся физика, математика, искусство и, конечно, иностранные языки. Кроме того, у нас в школе постоянно проходят различные социальные мероприятия, – рассказывает Сайора. – Мне очень нравится учиться в Назарбаев Интеллектуальной школе, и я каждый раз восхищаюсь дальновидностью нашего Президента, создавшего такой нужный проект.

– Я из многодетной семьи. В Казахстан, на историческую Родину, мы приехали из Туркменистана. Благодаря политике Президента у нас есть возможность получить хорошее образование и планировать свое будущее, – говорит Мунара Балметова, учащаяся Назарбаев Интеллектуальной школы Петропавловска.

– Нурсултан Назарбаев выступил с инициативой создать Интеллектуальные школы по всей республике. Сейчас в нашей школе учатся около 900 учеников, и все мы получаем отличные знания. У нас много иностранных учителей: из Австралии, Новой Зеландии, США, Канады, которые ведут занятия на английском языке. При этом успеваемость хорошая, – продолжил ученик 10 «B» класса Дияр Сапаров. – Хотелось бы, чтобы Интеллектуальные школы открывались и в маленьких городах и селах, так как и там могут быть такие же способные ученики. Я в будущем хочу работать на благо государства, внести свой вклад во вхождение Казахстана в число 30 развитых стран мира, это моя главная цель. Хочу стать таким гражданином, чтобы прославить Казахстан на весь мир. Хочу развивать такие сферы, как наука, образование, чтобы Казахстан стал одной из самых технологичных стран XXI века. Для этого много читаю, стараюсь расширять свой кругозор, учиться на отлично, и я сделаю все, чтобы моя цель стала реальностью!

Разные флэшмобы – цель одна

– Наши дети проявляют свою гражданскую позицию не только хорошей учебой, но и добрыми делами, – вступает в разговор заместитель директора департамента образовательной политики и программ АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» Жулдыз Сулейменова. – А какие это могут быть дела, всегда подскажут в родной школе.

Но вернемся к декаде, посвященной государственному празднику – Дню Первого Президента Казахстана. Сегодня, к примеру, учащиеся и сотрудники Интеллектуальных школ одновременно будут писать статьи на тему историко-культурного наследия и современных достижений Казахстана.

В Назарбаев Интеллектуальных школах уже третий год действует клуб Wikipedia, его задачи – развитие навыков поиска информации, перевода, написания и редактирования статей в соответствии с принципами академической честности и ответственности на трех языках. Работой в клубе охвачены 2 тыс. учеников, ими написано свыше 16 тыс. статей, из них 50 на английском и 240 на русском языке. Если наградой «Алтын қалам», учрежденной энциклопедией Wikipedia, были удос­тоены лишь 8 граждан Казахстана, то трое из них – учащиеся Интеллектуальных школ!

А еще один флэшмоб «Мы – дети Великой степи!» пройдет завтра, около 2 тыс. домбристов – учащихся Интеллектуальных школ выступят в крупных торгово-развлекательных центрах своих городов, и начнут они с любимого всеми кюя «Сарыарқа». До обеда пройдут открытые уроки, например в Астане школьники посетят библиотеку Первого Президента, где смогут ознакомиться с архивными документами, наградами Главы государства.

В рамках декады также запланирована акция Book crossing – это волонтерское движение книгопутешествий давно укоренилось в Назарбаев Интеллектуальных школах. Суть в том, что, прочитав книгу, учащиеся передают ее новым читателям-сверстникам. Цель – предоставление свободного доступа к книгам вне стен библиотеки, формирование читательского сообщества и читательского общения, продвижение традиции чтения. По итогам данной акции учащимся 39 общеобразовательных школ уже передана 8 701 книга.

Служение обществу

– Наши школы – школы полного дня, и каждому ученику предоставлен выбор как предметов, так и элективных курсов, дополнительных занятий, – рассказывает Ж. Сулейменова. – В каждой школе действует не менее 50 кружков – творческих, интеллектуальных, художественной самодеятельности, спортивные секции. Потому что наряду с обучением важную роль играет духовно-нравственное воспитание.

Целью реализуемой в Назарбаев Интеллектуальных школах программы «Служение обществу» является воспитание интеллектуальной личности, ответственной за свою гражданскую позицию, творчески и критически мыслящей, коммуникативной и дружелюбной, проявляющей уважение к культурам и мнениям и готовой к обучению на протяжении всей жизни. Воспитательная работа в соответствии с общенацио­нальной идеей «Мәңгілік Ел» ведется по следующим направлениям: патриотическое, интеллектуальное, нравственное, трудовое, поликультурное, физическое, развитие лидерских качеств.

Кстати, проводимые к празднику флэшмобы не выдумывались абы как. Это постоянная ежедневная практика, просто ее хотели показать всем сверст­никам. Например, на первой из трех больших перемен ребята обязательно танцуют, во время второй – ridding time – все – начиная от директора, техперсонала и до ученика – читают свои любимые книги. На третьей перемене поют: так появился проект «Қазақ әндері», по которому дети изучают 100 казахских песен.

Пользуется популярностью акция «Три добрых дела за Казахстан!», где ребенок по собственной инициативе может сдать кровь, провести сбор денег в помощь нуждающимся, посетить больных детей. Ученик Интеллектуальной школы должен понимать: да, он успешный, он лидер, интеллектуал, но в обществе есть и другие люди, которым нужна помощь. И это надо делать не по указке учителя, а по зову сердца. Даже этому – быть хорошим человеком – учат в стенах Назарбаев Интеллектуальной школы.

Еще одно ноу-хау Интеллектуальных школ, призванное развивать у детей коллективный и сопернический дух, – это ученическое самоуправление и разделение на школьные сообщества «Шаңырақ».

В каждый «Шаңырақ» входят два класса, разные по возрасту и языку обу­чения. Основной целью школьных сообществ «Шаңырақ» является сотрудничество учащихся младших и старших классов с разными языками обучения, совместное решение вопросов, возникающих в школьной жизни, формирование доброжелательной, дружественной атмосферы между ними, развитие социальной активности и исследовательских навыков. В течение года между сообществами проходят различные интеллектуальные, творческие, спортивные соревнования, а в конце подводятся итоги, и «Шаңырақ», который получил больше всего баллов, поощряется поездкой в экспедицию «Туған елге тағзым». Цель проекта – формирование у учащихся чувства патриотизма и гордости за Родину и ответственности за ее будущее. Учащийся, который принимает учас­тие в экспедиции, посещает другие регионы страны, исследует их историю, культуру, географические особенности, индустриальные объекты, проводят мини-исследование. Так, в прошлом году кокшетауские дети выезжали в Уральск, еще раньше – талдыкорганские – в Актобе, а актюбинские – в Тараз. Всего в экспедициях побывали уже 1 826 учащихся и 386 учителей. Они познакомились со 152 историческими, географическими, индуст­риальными, культурными объектами, проводили тематические исследования, 355 учащихся писали блоги в социальных сетях, также были проведены полевые исследовательские работы на 15 объектах.

Не редкость для воспитанников НИШ выездные элективные курсы, проводимые в стране и за рубежом на базе лучших образовательных, научно-исследовательских организаций естест­венно-математического направления. К примеру, в Национальном ядерном центре РК в Курчатове дети изучили исследования казахстанских ученых в области ядерной физики и физики твердого тела, радиоэкологических исследований, с научными подходами разработки методов и технологий радиационной обработки материалов, производства радиоизотопов.

Заинтересованные в изучении конкретных дисциплин ученики посещают лаборатории таких крупных холдингов, как «Фитохимия», «Экофарм», изучают их работу на месте, готовят проекты с прицелом на возможное использование их в данной науке. И все как один стремятся работать на благо своей страны. К примеру, ряд практик в рамках программы «Служение обществу» направлен на социализацию учеников. Целью профориентационной практики «10 дней на предприятии у родителей» является воспитание трудолюбия, уважения к труду других людей, позволяет сделать правильный выбор будущей профессии, расширить исследования в рамках группового или персонального проекта. Кроме того, это отличная мотивация к предпринимательству, самодисциплине и деловому сотрудничеству.

Практика «Екі апта ауылда» направлена на приобщение к национальной культуре и традициям, привитие учащимся национальных и духовных ценностей, стимулирование общения на казахском языке, развитие трудовых навыков, ознакомление детей из сельской местности с деятельностью Назарбаев Интеллектуальных школ. Количество участников практики ежегодно растет. Так, если в 2012/;13 учебном году из 11 Интеллектуальных школ в аул выехали 556 учащихся, то в прошлом году – уже 2 697 из 17 школ. Причем ученики Назарбаев Интеллектуальных школ не просто познают все особенности сельской жизни, но и сами несут полезную информацию. Например, члены кружка «Юные друзья ЭКСПО» ездят в сельские школы и доступно объясняют сверстникам, что такое «зеленая» экономика.

Как видим, ученики Назарбаев Интеллектуальных школ не только старательно грызут гранит науки, но и активно участвуют в общественной жизни страны.