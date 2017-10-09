Общество
Школам ВКО подарят мебель международного образца
В Восточно-Казахстанской области средние учебные заведения оснастят мебелью местного производства, не уступающую общепринятым мировым стандартам, сообщает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата области.

Уже отработан первый этап этой программы и готовятся образцы школьной мебели.

О том, на какой стадии реализации выполнение поручения главы региона Даниала Ахметова, рассказал на совещании с местными производителями директор Палаты предпринимателей ВКО Игорь Шацкий. По его словам, предстоит переоборудовать более 400 классов, к этой работе привлечены все заинтересованные мебельщики области, многие из них принимали участие в разработке технической спецификации. Главное требование к ним – соблюдение международных стандартов и санитарных норм при производстве мебели для детей.

Оборудование для кабинетов будет изготавливаться методом кооперации местных предприятий. При этом планируется использовать новый материал, соответствующий всем нормам и ГОСТам, который производят в Семее. Он не уступает по качеству зарубежным аналогам, но в несколько раз дешевле по стоимости.

Двенадцать предприятий готовы включиться в работу и имеют для этого все необходимые условия. Как сказал Игорь Шацкий, разработан график поставок мебели, и с декабря намечено массовое производство. К июлю 2018 года учебные заведения смогут обновить классы.

Даниал Ахметов поручил доработать проект, предусмотреть большее количество комплектов, чтобы все школы региона получили новую мебель.

"Наши дети, даже в самых отдаленных населенных школах должны иметь такие же условия для обучения, как и в больших городах", – сказал аким области, обращаясь в предпринимателям.

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