Школам ВКО подарят мебель международного образца

В Восточно-Казахстанской области средние учебные заведения оснастят мебелью местного производства, не уступающую общепринятым мировым стандартам, сообщает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата области.
Уже отработан первый этап этой программы и готовятся образцы школьной мебели.
О том, на какой стадии реализации выполнение поручения главы региона Даниала Ахметова, рассказал на совещании с местными производителями директор Палаты предпринимателей ВКО Игорь Шацкий. По его словам, предстоит переоборудовать более 400 классов, к этой работе привлечены все заинтересованные мебельщики области, многие из них принимали участие в разработке технической спецификации. Главное требование к ним – соблюдение международных стандартов и санитарных норм при производстве мебели для детей.
Оборудование для кабинетов будет изготавливаться методом кооперации местных предприятий. При этом планируется использовать новый материал, соответствующий всем нормам и ГОСТам, который производят в Семее. Он не уступает по качеству зарубежным аналогам, но в несколько раз дешевле по стоимости.
Двенадцать предприятий готовы включиться в работу и имеют для этого все необходимые условия. Как сказал Игорь Шацкий, разработан график поставок мебели, и с декабря намечено массовое производство. К июлю 2018 года учебные заведения смогут обновить классы.
Даниал Ахметов поручил доработать проект, предусмотреть большее количество комплектов, чтобы все школы региона получили новую мебель.
"Наши дети, даже в самых отдаленных населенных школах должны иметь такие же условия для обучения, как и в больших городах", – сказал аким области, обращаясь в предпринимателям.