Школьная форма: стандарты и правила

Статьи,Образование
Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

Единые требования к внешнему виду учащихся действуют по всей стране

фото Игоря Бургандинова

Школьная форма – важная часть культуры учебного заведения, которая подчеркивает светский характер образования. Она дисциплинирует, создает учебную атмосферу и позволяет­ избежать различий между детьми из семей с разным уровнем дохода. В стране действуют единые требования к одежде учащихся в соответствии с приказом министра образования и науки от 14 января 2016 года.

Как правила применяются на практике, мы увидели, посетив столичную школу-лицей № 54 им. Акселеу Сейдимбека. Заместитель директора по воспитательной работе Фатима Жакаева рассказала, что главные требования к одеж­де учащихся – темно-синий цвет и классический стиль. В комплект школьной формы для мальчиков входят пиджак, жилет, брюки, белая рубашка. При этом брюки должны быть свободного кроя и по длине закрывать нижнюю часть ног. Форма для девочек включает пиджак, жилет, юбку, брюки, классическую белую блузку и сарафан. Длина юбки должна соответствовать деловому стилю и быть не выше пяти сантиметров от колена.

В холодное время года девочки и мальчики могут носить трикотажный жилет и белую водолазку. Также допускаются плотный свитер или кофта, но они должны быть темно-синего цвета и соответствовать классическому стилю.

Для физкультуры предусмотрены спортивный костюм, футболки и кроссовки. На занятиях по начальной военной подготовке ученики старших классов надевают специальную форму. На уроках технологии используются защитные фартуки или халаты.

– Перед началом учебного года мы заранее информируем­ родителей о требованиях, – говорит Фатима Жакаева. – Разъяс­няем, какую одежду и какого цвета следует носить, какой комплект предусмотрен для мальчиков и девочек. Информацию публикуем на сайте школы, в соцсетях и отправляем­ в родительские чаты. Кроме того, при поступлении ребенка в школу родители знакомятся с уставом и правилами внутреннего распорядка, где также есть требования к школьной форме.

Вопросы, связанные с формой, рассматриваются и с учас­тием Попечительского совета, в состав которого входят родители. Образцы одежды и внут­ренние правила согласовы­ваются и утверждаются с учетом мнения его членов.

При этом школы не вправе требовать, чтобы форма приоб­реталась в конкретной торговой точке или у определенного производителя. Родители самостоя­тельно выбирают­ магазин, ткань и ценовую категорию. По словам Фатимы Жакаевой, для многих семей стоимость формы остается чувствительным вопросом. Особенно если учатся одновременно несколько детей.

– Раньше в некоторых школах хотели ввести единую форму с эмблемой каждого учебного заведения. Предприниматели приходили на родительские собрания, демонстрировали образцы одеж­ды и показывали цены. Однако комплект формы для одного ребенка обходился примерно в 35–40 тысяч тенге. Если в семье учатся пятеро детей, такие расходы становятся тяжелой нагрузкой. Поэтому большинство родителей не поддержали это предложение, – говорит педагог, подчеркивая, что для школьной администрации не имеет значения, где произведена ткань или сшита одежда. Главное, чтобы они соответствовали установленным нормам.

Отдельные требования касаются­ и внешнего вида школьников. Фатима Жакае­ва напоминает, что Казах­стан – светское государство, поэтому во время повседневных занятий школьная форма не должна включать религиозные элементы. В соответствии с правилами внутреннего распорядка запрещается носить тюбетейки, банданы, кепки, платки, тюрбаны, хиджабы и другие элементы религиозной одежды. Не допус­кается одежда с острыми деталями и фурнитурой, которые могут причинить травму.

Под запретом также пирсинг в носу, на лице или губах. Мальчикам не разрешается отращивать бороду и усы, а девочкам – делать яркий макияж и броский маникюр, окрашивать волосы в яркие цвета. Школьницам рекомендуется­ собирать или заплетать волосы.

Вместе с тем педагоги учиты­вают индивидуальные особен­ности подростков. Девочкам разрешается наносить легкий макияж. Мальчикам не запрещается отращивать волосы, однако слишком длинную шевелюру необходимо аккуратно собирать резинкой.

В тех случаях, когда ученик не соблюдает правила, сначала с ним и его родителями проводится разъяснительная беседа.

– Приглашаем родителей, еще раз показываем требования и объясняем, что в школе есть свои правила и порядок. В большинстве случаев взрослые относятся с пониманием, разговаривают со своими детьми, и вопрос решается, – отмечает собеседница.

Наряду с повседневной школьной формой в учебном заведении поддерживают национальный стиль. В рамках программы «Адал азамат» пятница определена как день национальной одежды. В этот день учителя и дети приходят в одежде с казахскими орнаментами. Мальчики надевают жилеты или бешметы, девочки – жакеты и камзолы. По словам Фатимы Жакаевой, этот воспитательный момент направлен на популяризацию культуры и национальной самобытности.

#Образование #школа #школьная форма #внешний вид

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