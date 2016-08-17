«Казахстанская правда» также решила проследить за тем, как идет подготовка к 1 сентября. Наши корреспонденты в регионах с калькуляторами в руках обошли школьные базары, ярмарки, магазины, с тем чтобы узнать, во сколько родителям обойдется очередной учебный год. То, о чем рассказали журналисты, надеемся, заставит задуматься отечественных производителей, представителей торговли, местные власти о том, что сделать для того, чтобы превратить подготовку к школе в процесс менее затратный, более организованный и, если хотите, более радостный.

Рассказали журналисты и о ходе акции «Дорога в школу», благодаря которой сотни тысяч детей из малообеспеченных семей идут в классы с полными рюкзаками и нарядные, ведь спонсоры, меценаты понимают, что именно в стенах школы проходит все детство, именно там формируются личности.