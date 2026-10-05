Школьная среда должна отвечать потребностям каждого ребенка – Минпросвещения

Минпросвещения реализует комплекс мер, направленных на обеспечение детей качественным питанием, доступными кружками и секциями, а также современными и безопасными условиями обучения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметили в министерстве, организация здорового школьного питания - это стратегический приоритет, напрямую влияющий на здоровье, развитие и успеваемость детей. Правильное питание в детском возрасте - основа для полноценного роста, активного мышления и успешного обучения. По данным ведущих международных организаций - Гарвардского университета, ЮНИСЕФ, ВОЗ - сбалансированное питание способствует развитию когнитивных способностей, повышению концентрации внимания, укреплению иммунитета и формированию здоровых пищевых привычек, которые остаются с человеком на всю жизнь. Именно поэтому школьное питание должно быть не только безопасным, но и качественным, разнообразным и полезным.

Результатом поручения Главы государства и межведомственной координации, с 2023 года бесплатным школьным питанием охвачено более 1,4 млн детей, включая всех учащихся начальных классов, и 230 тысяч детей из социально уязвимых слоёв населения. На обеспечение программы школьного питания государством ежегодно выделяется свыше 210 млрд тенге. Внедрена автоматизация цифрового мониторинга питания посредством социального кошелька и ваучерной системы. В малокомплектных школах реализованы кейтеринг и модульные столовые. Заключено более 45-тыс. договоров с поставщиками. Укреплён контроль через бракеражные комиссии, межведомственные экспертные группы.Школьное питание - это инвестиция в здоровье, образование и будущее нашей страны.

БЕСПЛАТНЫЕ СЕКЦИИ:

В 2026 – 2027 учебном году в более чем 8 тысячах школ Казахстана обучаются около 4,1 млн детей. Качество образования детей определяется не только тем, что происходит на уроке. Для развития ребёнку нужны спорт, творчество, техническое конструирование, исследовательская работа, чтение, дебаты, волонтёрство и другие занятия, в которых он может действовать самостоятельно, делать выбор и видеть результат своего труда.

Дополнительное образование помогает ребёнку обнаружить способности, которые не всегда проявляются в рамках обязательной программы. Здесь формируются любознательность, настойчивость, самоконтроль, ответственность, умение работать в команде и доводить начатое до конца. Для подростка это ещё и безопасная среда общения, ранняя профессиональная ориентация и возможность попробовать себя в разных сферах до выбора дальнейшей образовательной траектории. Поэтому кружки и секции следует рассматривать как полноценную часть образовательной и воспитательной политики. Их доступность влияет на благополучие детей, снижение социального разрыва, профилактику правонарушений и рискованного поведения, а в долгосрочной перспективе — на качество человеческого капитала страны.

Международные исследования показывают устойчивую связь социальных и эмоциональных навыков с учебными результатами, здоровым поведением и удовлетворённостью жизнью. Учащиеся, которые имеют возможность регулярно заниматься спортом или искусством во внеурочное время, в среднем показывают более высокий уровень креативности и любознательности. Соответственно, дополнительное образование может сокращать неравенство, если качественные занятия бесплатны или доступны каждой семье. В странах ОЭСР применяются разные модели и характеризуются тем, что ребёнку предоставляют доступный выбор, а государство отвечает не только за наличие места, но и за качество, безопасность и удобство участия. Такие принципы активно применяются в Казахстане.

За последние годы Казахстан заметно расширил дополнительное образование. По итогам 2025 года им было охвачено около 3,5 млн детей, или 90% школьников, 2,2 млн посещали бесплатные кружки и секции.

Сеть организаций продолжает расти и сегодня услуги оказывают порядка 2 896 организаций. Особое внимание уделяется доступности образования для детей из сельской местности, детей с особыми образовательными потребностями и детей из социально уязвимых категорий. В сельской местности создана тысяча комьюнити-центров, которые позволяют использовать инфраструктуру школ для занятий детей после уроков. Отдельно развивается детский спорт. В спортивное движение вовлечены около 2,2 млн детей, они занимаются в школьных секциях, организациях дополнительного образования и спортивных школах, участвуют в соревнованиях Национальной школьной лиги.

Дополнительное образование создаёт естественную среду для реализации ценностей единой программы воспитания «Адал азамат», принципов «Закон и порядок» и культуры «Таза Қазақстан». Эти ценности становятся понятными ребёнку через волонтёрские проекты, школьные театры, дебатные клубы, экологические акции, спортивные команды, исследование истории своего региона или совместную работу над технической моделью.

Воспитательный результат появляется там, где ребёнок принимает решения, отвечает за общее дело, соблюдает правила, уважает партнёров и видит пользу своего труда. Для предоставления равных возможностей каждому ребенку с 2025 года в ряде городов поэтапно внедряется единый ваучерный механизм по принципу «один ваучер — один ребёнок», который на сегодня получили более 314 тысяч детей. Также ведется работа по внедрению Единого государственного заказа. Эти подходы должны сделать финансирование адресным и прозрачным, систематизировать общие правила, информационные системы и единые требования к результату.

Стратегическая цель Казахстана состоит в переходе от расширения сети к гарантии содержательного выбора. Под стопроцентным охватом следует понимать реальную доступность хотя бы одного качественного направления для каждого ребёнка, независимо от дохода семьи, места проживания, состояния здоровья и образовательных потребностей. Национальные стратегические документы задают более высокий ориентир. Концепция развития дошкольного, среднего, технического и профессионального образования на 2023–2029 годы предусматривает охват дополнительным образованием 95% детей в 2026 году и 100% — с 2027 года.

До конца 2027 года предусмотрено строительство не менее 100 крупных объектов, включая дворцы школьников, станции юных техников, детские технопарки, музыкальные и художественные школы. Концепция «Дети Казахстана» на 2026–2030 годы ставит задачи открыть бесплатные кружки и секции на базе домов культуры и сельских клубов, а также включать детей с особыми образовательными потребностями во все внеклассные и внешкольные мероприятия. Следовательно, ближайшая задача обеспечить каждому ребёнку реальную возможность регулярно посещать безопасное и содержательное занятие по выбору.

ПО ШКОЛАМ

В рамках поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева за последние семь лет в Казахстане реализованы масштабные проекты по развитию образовательной инфраструктуры, направленные на увеличение количества ученических мест, сокращение трехсменных и аварийных школ, безопасных и комфортных условий для обучения детей.

С 2019 года в стране построено более 1 301 школы на 1,1 млн ученических мест. Расширение школьной сети позволило последовательно решать накопленные инфраструктурные проблемы. За этот период количество трехсменных школ сократилось в 4 раза, аварийных школ – в 2 раза, а общий дефицит ученических мест – в 4 раза.

Сегодня в Казахстане функционирует более 8 тыс. общеобразовательных школ, в которых обучаются порядка 4,1 млн детей. При этом свыше 5 тыс. школ расположены в сельской местности. Поэтому одним из основных принципов государственной политики остается обеспечение равного доступа детей к качественному образованию независимо от места проживания.

Образовательная инфраструктура продолжает активно развиваться по нескольким ключевым направлениям:

Первое. Национальный проект «Келешек мектептері»

Одним из крупнейших инфраструктурных проектов последних лет стал национальный проект «Келешек мектептері», реализованный по поручению Главы государства. В рамках проекта по стране построено 217 школ нового формата на 460 тыс. ученических мест, в том числе 84 школы в сельской местности.

Проект позволил не только создать дополнительные ученические места, но и адресно решить ряд наиболее острых инфраструктурных проблем. За счет введения школ нового формата полностью решена проблема 54 трехсменных и 14 аварийных школ, а дефицит ученических мест сокращен более чем в 100 школах. Это позволило обеспечить сопоставимые условия обучения для детей независимо от места проживания – как в крупных городах, так и в сельских населенных пунктах, и тем самым способствовать снижению инфраструктурного разрыва между городом и селом.

Площадь таких школ в среднем на 15–20% больше ранее применявшихся типовых объектов, а уровень технического оснащения существенно повышен. В школах предусмотрены современные кабинеты физики, химии и биологии, STEM-лаборатории, кабинеты робототехники и компьютерные классы, мастерские трудового обучения, музыкальные и хореографические залы, коворкинг-пространства и спортивная инфраструктура.

Для обеспечения комфортной образовательной среды потоки учащихся разделены: ученики начальных и старших классов обучаются в отдельных блоках.

Особое внимание уделено вопросам безопасности. Современная инфраструктура школ предусматривает организацию безопасного образовательного пространства, а также создание условий для физического развития и начальной военной подготовки учащихся. Также большое внимание уделяется инклюзивному образованию. В школах создается безбарьерная среда для детей с особыми образовательными потребностями, что обеспечивает равный доступ к образовательной инфраструктуре для всех учащихся.

Еще одним системным решением стало создание по поручению Главы государства Фонда поддержки инфраструктуры образования в 2023 году. В него поступают средства, изъятые у коррупционеров. За счет средств Фонда профинансировано строительство 90 объектов образования почти на 100 тыс. ученических мест. На сегодня 83 объекта уже введены в эксплуатацию, еще семь планируется ввести до конца текущего года.

Средства Фонда направляются прежде всего на территории, где наиболее остро стоят вопросы дефицита ученических мест, трехсменного обучения и аварийных зданий. В рамках данного механизма строятся новые школы, осуществляется реконструкция действующих объектов и строительство дополнительных пристроек. При этом строительство новых школ продолжается и за пределами национального проекта и Фонда.

Используется комплексный подход к финансированию: республиканский и местные бюджеты, а также механизмы привлечения частных инвестиций. Такой подход позволяет одновременно решать текущий дефицит ученических мест и учитывать демографический рост в быстро развивающихся населенных пунктах.

Работа ведется с учетом прогнозной потребности регионов в новых местах и необходимости дальнейшего сокращения инфраструктурного дефицита. В целом за последние семь лет подход к развитию школьной инфраструктуры изменился от точечного строительства отдельных объектов к системному планированию образовательной сети.

Сегодня строительство новых школ увязывается с демографической ситуацией, прогнозом контингента учащихся, уровнем дефицита мест, состоянием действующих зданий и потребностями конкретных населенных пунктов.

За счет масштабного строительства школ, реализации национального проекта «Келешек мектептері», создания Фонда поддержки инфраструктуры образования и привлечения различных источников финансирования в стране сформирована основа для дальнейшего решения проблемы дефицита ученических мест, сокращения трехсменного обучения и аварийных школ.

Работа в данном направлении продолжается.

Ключевые показатели за последние семь лет:

- с 2019 года построено более 1 301 школы на 1,1 млн ученических мест;

- количество трехсменных школ сокращено в 4 раза;

- количество аварийных школ – в 2 раза;

- общий дефицит ученических мест – в 4 раза;

- функционирует более 8 тыс. школ, свыше 5 тыс. из них – в сельской местности;

- построено 217 школ «Келешек мектептері» на 460 тыс. мест;

- 84 школы нового формата расположены в сельской местности;

- в рамках проекта решена проблема 54 трехсменных и 14 аварийных школ;

- за счет Фонда поддержки инфраструктуры образования профинансировано 90 объектов почти на 100 тыс. мест;

- 83 объекта Фонда введены, еще семь планируется открыть до конца года;

- продолжается строительство 101 школы на 59,3 тыс. ученических мест.