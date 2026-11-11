Школьник из Астаны прочитал 800 книг

Культура

Ученик 11 класса столичной школы-гимназии №83 им. Ы. Алтансарина Батыр Балтабеков за три года прочитал более 800 книг, познакомился с произведениями казахских и зарубежных классиков, а теперь сам пробует себя в литературном творчестве.

Фото: акимат Астаны

Чтение школьник называет своим любимым занятием, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны

Среди любимых авторов Батыра - Мухтар Ауэзов, Абай и Мукагали Макатаев. Читает он на двух языках — казахском и русском, поэтому его литературный кругозор не ограничивается произведениями отечественных писателей.

Любовь к чтению школьник старается передавать и своим друзьям. По его мнению, важно помочь человеку найти ту самую книгу, которая пробудит интерес.

Большую роль в формировании читательской привычки сыграла семья. Дома Батыр нередко обсуждает прочитанное с бабушкой, которая тоже увлекается литературой.

После окончания школы он хочет изучать историю и стать учителем. К республиканскому марафону «Кітап оқитын ұлт» Батыр тоже присоединился. Несмотря на подготовку к выпускным экзаменам, он старается находить время для участия в проекте. За время марафона уже прочитал пять-шесть книг и опубликовал отзывы о них. В школе увлечение Батырa поддерживают одноклассники и учителя. Его классный руководитель Нұрбек Шалғынбай, который работает с учеником с восьмого класса, отмечает его необычайную любознательность и широкий литературный интерес.

«Батыр увлекается произведениями самых разных жанров: от небольших статей и стихотворений до объемных романов. У него очень высокая познавательная активность. Он часто участвует в литературных конкурсах и творческих состязаниях, занимает призовые места. Сам пишет стихи - собственных стихотворений у него уже около ста», – рассказывает педагог.

Хорошо школьника знают и в библиотеке. По словам библиотекаря школы-гимназии №83 Асии Абильдиной, Батыр приходит сюда еще с четвертого класса. За это время его читательский формуляр пришлось сменить уже во второй раз.

«История Батырa – хороший пример того, как увлечение одной книгой может перерасти в настоящую потребность узнавать новое, думать, сопереживать героям и формировать собственное мнение. Думаю, 800 книг – это, пожалуй, только начало его большого читательского пути, - добавила библиотекарь Асия Абильдина.

#культура #Астана #школьник

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