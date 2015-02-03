Школьник преподал урок

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Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область
В прошлом году Ильяс вместе со своим научным руководителем Дидаром Токтасыновым плодотворно поработали над оригинальным проектом «Конвертирование авиационных двигателей для нужд энергоснабжения». В сентябре одаренный школьник привез свою работу в Астану на фестиваль научных проектов, в котором приняли участие лучшие учащиеся АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» страны, и уверенно одержал победу в номинации «Альтернативная энергетика и экология».
Позже Ильяс Бекпаев отправил заявку и описание проекта для участия в ежегодном студенческом форуме CORE и почти сразу получил ответ из Южной Кореи, в котором приглашающая сторона извещала о том, что берет на себя все расходы по оплате авиабилетов и проживанию казахстанского школьника и сопровождающего его педагога.
– Вместе с научным руководителем нам удалось найти оригинальное применение для отслужившего положенный срок авиационного газотурбинного двигателя АЛ 31 Ф, – рассказывает Ильяс. – Дело в том, что даже его последующая утилизация требует немалых финансовых затрат. А тут возможность дать вторую жизнь авиадвигателю, который после некоторых изменений в его конструкции сможет обеспечить электро­энергией, теплом и горячей водой жилой микрорайон.
Более того, проведенная реконструкция, по словам школьника, позволит использовать в качестве исходного топлива не авиационный керосин – экологически небезопасный, а природный газ.
– Альтернативный традиционному источник будет работать независимо от городских электрических и тепловых сетей, и даже в ненастную с сильными порывами ветра погоду. Даже картинка на телевизорах станет сочнее, и люстры будут светить ярче, – уверяет юный исследователь.
Главная цель ежегодно проводимого CORE – поиск и генерация инновационных идей и достижений студентов старших курсов университетов мира. Ильяс завершит обучение в школе только нынешним летом, тем не менее организаторы инновационного конкурса, который всегда проходит в рамках вышеназванного форума, отметили экономическую эффективность предложенного им проекта. А еще они похвалили юного казахстанца за хорошее знание английского языка.
Логическим завершением форума стало подписание меморандума о сотрудничестве между организацией LINC и университетами, представителями которых в Южной Корее выступили студенты. Разумеется, ученик Ильяс Бекпаев поставил свою подпись под текстом меморандума в графе «Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления г. Усть-Каменогорска».

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