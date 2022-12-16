Школьник совершил суицид в Абайской области: новые подробности дела

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Девятиклассник средней школы села Ушбиик Жарминского района области Абай повесился, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Abai News.

По словам родных погибшего 15-летнего Айкына Айдарулы, он стал жертвой школьного буллинга со стороны старшеклассников, из-за чего и решился на такой крайний шаг.

"Начато досудебное расследование по части 3 статьи 105 Уголовного кодекса (Доведение до самоубийства). В настоящее время назначен ряд судебных экспертиз. В соответствии с части 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса иные сведения досудебного расследования в интересах следствия не подлежат разглашению", - сообщает пресс-служба областного департамента полиции.

Ранее в прессе сообщалось, что Айкын вместе с одноклассником пошел на парный суицид из-за буллинга, но удалось спасти лишь одного подростка.

Однако в отделе образования данный факт опровергли.

"Второго суицида не было. Мальчик решил прогулять школу и спрятался в сарае, где был найден с чокопаем в руках. Драка, которая была за день до суицида — произошла между другими ребятами и их родители достигли примирения. По самому суициду — расследование ещё идёт. И следствие не закончено.

Поэтому выводов никаких делать нельзя, но МВД держит дело на личном контроле. Мать погибшего подростка не дожидаясь результатов следствия, поехала в Алматы, и рассказала только свою версию журналистам. Очень много манипуляций. Возможно, даже она его до суицида и довела, а теперь пытается найти других виновных", — говорит чиновник.



После трагедии директор школы был отстранён от занимаемой должности, а его заместитель по воспитательной части и классный руководитель 9 класса уволены.