Школьника подозревают в серии автоугонов в Талдыкоргане

Полицейские города Талдыкоргана задержали несовершеннолетнего серийного автоугонщика. 16-летнему подростку инкриминируется угоны трех автомашин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Алматинской области.

Полицейские сняли на видео задержание юного автоугонщика, пытавшегося уйти от погони на угнанной иномарке. Патрульные преследовали подозреваемого до тех пор, пока он не бросил машину и намеревался скрыться бегом через дворы многоэтажных домов.

Предварительно установлено, что задержанный школьник причастен к угону Mitsubishi Galant, BMW и Mazda-626. Факты зарегистрированы в период 13-16 мая.

Одна из автомашин обнаружена на окраине Алматы, другая оказалась в кювете у села Алгабас в Коксуском районе.

Уголовное расследование проводится по статье 200 УК РК (Угон). Задержанный помещен под стражу.

Подросток из неполной семьи. Как выяснилось, мать несовершеннолетнего в одиночку воспитывает 4 детей. Несмотря на свой юный возраст, подозреваемый имеет неоднократные приводы в полицию за различные правонарушения.