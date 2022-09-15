Школьника зарезали в драке в Кентау: задержан ровесник погибшего

Подросток погиб от ножевого ранения в драке в городе Кентау: проводится досудебное расследование, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В Департамент полиции Туркестанской области поступило сообщение, что в одном из прилегающих сел Кентау обнаружено тело юноши с ножевым ранением. Им оказался местный житель, учащийся 10 класса.

На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы и руководство ДП области, а также представители прокуратуры.

Установлено, что около полуночи между несовершеннолетними жителями двух поселков на бытовой почве произошел конфликт.

Для раскрытия тяжкого преступления стражи порядка провели подворный обход, опросили очевидцев и провели другие неотложные мероприятия по задержанию подозреваемых. Полицейские установили подозреваемого – жителя соседнего поселка. Как сообщается в Telegram-канале POLISIA.KZ, это ровесник убитого.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по части 2 уголовной статьи «Убийство».

Принимаются меры к задержанию остальных участников конфликта. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

На сегодняшний день обстановка в населенном пункте стабильная. Для обеспечения общественного порядка и безопасности задействованы сотрудники полиции ДП Туркестанской области.